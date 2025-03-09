siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

أخبار التعليم

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025.. والامتحانات النهائية

إجازة نهاية العام
إجازة نهاية العام

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 الرسمية والتي حددتها وزارة التربية والتعليم عقب إعلان موعد امتحانات الترم الثاني والذي سيبدأ خلال شهر مايو القادم من العام الحالي.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 والتي ستبدأ بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية خاصة لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية.

إجازة نهاية العام

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025

من المقرر أن يبدأ موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 بدءً من يوم  الجمعة 30 مايو 2025، بينما تبدأ إجازة طلاب الشهادة الإعدادية اعتبارًا من الخميس 5 يونيو 2025، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

لا يفوتك

ننشر مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 وإجازة نهاية العام

موعد امتحانات نهاية العام 2025 لصفوف النقل.. والتقييمات النهائية

ومن المقرر أن يبدأ موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 لطلاب الثانوية العام خلال انتهاء امتحاناتهم في شهر يوليو القادم من العام الحالي، لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الثاني لكل مرحلة دراسية وهي كالتالي: 

تفاصيل موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 

  • التقييم المبدئي للصف الأول والثاني الابتدائي من 11 إلى 15 مايو 2025.
  • التقييم الختامي  للصف الأول والثاني الابتدائي  من 18 إلى 22 مايو 2025.
  • الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي امتحانات المواد غير المضافة للمجموع 18 مايو 2025، أما الامتحانات النهائية من 24 إلى 29 مايو 2025.
  • امتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي من 31 مايو إلى 4 يونيو 2025، أما الدور الثاني يبدأ 3 أغسطس 2025.
  • امتحانات نهاية العام للصف الأول والثاني الثانوي من 24 إلى 29 مايو 2025.
  • امتحانات نهاية العام للثانوية العامة تبدأ 14 يونيو 2025، أما الدور الثاني 26 يوليو 2025.
  • امتحانات نهاية العام الدبلومات الفنية تبدأ 31 مايو 2025.
إجازة نهاية العام

موعد امتحانات شهر مارس 2025 

بدأت اليوم امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل اليوم الأحد الموافق 9 مارس ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم 13 أو 16 مارس وفقًا لما تحدده كل مديرية تعليمية في المحافظة.

اقرأ أيضًا:

جدول وموعد امتحانات الترم التاني للشهادة الإعدادية 2025

التقييمات الأسبوعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي 2025.. إليك الروابط

لا يفوتك

التعليم تحدد موعد امتحانات الترم الثاني 2025 وإجازة نهاية العام

بالجدول الرسمي.. اعرف موعد امتحانات نهاية العام 2025 لصفوف النقل

مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 وقرارات وزارة التعليم
تم نسخ الرابط