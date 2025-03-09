موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025.. والامتحانات النهائية

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 الرسمية والتي حددتها وزارة التربية والتعليم عقب إعلان موعد امتحانات الترم الثاني والذي سيبدأ خلال شهر مايو القادم من العام الحالي.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 والتي ستبدأ بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية خاصة لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية.

إجازة نهاية العام

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025

من المقرر أن يبدأ موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 بدءً من يوم الجمعة 30 مايو 2025، بينما تبدأ إجازة طلاب الشهادة الإعدادية اعتبارًا من الخميس 5 يونيو 2025، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن يبدأ موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 لطلاب الثانوية العام خلال انتهاء امتحاناتهم في شهر يوليو القادم من العام الحالي، لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الثاني لكل مرحلة دراسية وهي كالتالي:

تفاصيل موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025

التقييم المبدئي للصف الأول والثاني الابتدائي من 11 إلى 15 مايو 2025.

التقييم الختامي للصف الأول والثاني الابتدائي من 18 إلى 22 مايو 2025.

الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي امتحانات المواد غير المضافة للمجموع 18 مايو 2025، أما الامتحانات النهائية من 24 إلى 29 مايو 2025.

امتحانات نهاية العام للصف الثالث الإعدادي من 31 مايو إلى 4 يونيو 2025، أما الدور الثاني يبدأ 3 أغسطس 2025.

امتحانات نهاية العام للصف الأول والثاني الثانوي من 24 إلى 29 مايو 2025.

امتحانات نهاية العام للثانوية العامة تبدأ 14 يونيو 2025، أما الدور الثاني 26 يوليو 2025.

امتحانات نهاية العام الدبلومات الفنية تبدأ 31 مايو 2025.

إجازة نهاية العام

موعد امتحانات شهر مارس 2025

بدأت اليوم امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل اليوم الأحد الموافق 9 مارس ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم 13 أو 16 مارس وفقًا لما تحدده كل مديرية تعليمية في المحافظة.

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