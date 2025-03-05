موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس.. تفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الجدول الرسمي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2025، حيث حددت مواعيد الاختبارات لكافة المراحل التعليمية، بدءًا من الصفوف الأولى وحتى الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025

1. امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

التقييم المبدئي: من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025.

التقييم النهائي: من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

2. امتحانات صفوف النقل (من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام)

تبدأ يوم السبت 24 مايو وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025.

3. امتحانات الشهادة الإعدادية

تبدأ يوم السبت 31 مايو وتنتهي يوم الأربعاء 4 يونيو 2025.

4. امتحانات الدبلومات الفنية

تبدأ يوم السبت 31 مايو 2025.

5. امتحانات الثانوية العامة

تبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025.

إجازة نهاية العام الدراسي 2025

يقدم موقع الموجز تفاصيل مواعيد إجازة نهاية العام الدراسي، والتي تبدأ فور انتهاء اختبارات الترم الثاني لكل مرحلة دراسية وفقًا للجدول التالي:

1. إجازة نهاية العام لصفوف النقل

تنتهي الامتحانات يوم الخميس 29 مايو، وتبدأ الإجازة رسميًا من السبت 30 مايو 2025.

2. إجازة نهاية العام لطلاب الشهادة الإعدادية

تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 4 يونيو، وتبدأ الإجازة يوم الخميس 5 يونيو 2025.

وأكدت الوزارة أن جميع المواعيد المعلنة نهائية، ولا يوجد أي تعديل في الجدول الزمني المحدد للعام الدراسي 2024/2025.

استعدادات الوزارة لضمان سير الامتحانات بسلاسة

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سير امتحانات الترم الثاني 2025 بطريقة منظمة وآمنة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المدارس بالإجراءات التنظيمية المحددة، مع التأكيد على تجهيز اللجان الامتحانية بكافة الوسائل التي تضمن توفير بيئة مناسبة للطلاب، سواء من حيث التهوية الجيدة أو الالتزام بالإجراءات التأمينية.

كما سيتم التنسيق مع المديريات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات ميدانيًا، والتأكد من تنفيذ جميع التعليمات الصادرة من الوزارة.

آلية التصحيح وإعلان النتائج

حرصًا على تحقيق أقصى درجات الدقة والشفافية، أكدت الوزارة أن عمليات تصحيح أوراق الإجابة ستبدأ فور انتهاء كل امتحان، حيث سيتم التصحيح في الكنترولات تحت إشراف لجان متخصصة لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة.

ومن المتوقع إعلان نتائج صفوف النقل والشهادة الإعدادية خلال شهر يونيو 2025، بينما ستُعلن نتائج الثانوية العامة والدبلومات الفنية وفق الجدول الزمني المحدد بعد انتهاء الامتحانات.

كما سيتم إتاحة النتائج إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة لتسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور عليها دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس.

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