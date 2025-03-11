من ترأس امتحانات الثانوية العامة 2025؟.. التعليم تجيب

امتحانات الثانوية العامة 2025.. ازدادت التساؤلات خلال الفترة الآخيرة عن من هو المتولي منصب رئاسة امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث تضاربت الأقاويل حول أن وزير التربية والتعليم هو الذي سيتولى رئاسة الامتحانات مثل الوزير الأسبق، لذلك يستعرض موقع "الموجز" التفاصيل.

من هو رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025

في هذا الشأن أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتكليف خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والمشرف على الإدارة العامة للامتحانات، بمنصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025.

امتحانات الثانوية العامة

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن الجدول سيتم اعتماده قريبًا من قبل وزير التربية والتعليم بعد عرضه على ممثلي اتحاد طلاب مدارس مصر لضمان تحقيق التوازن وتوفير الوقت الكافي للمراجعة بين المواد.

حذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء أي نسخ غير رسمية متداولة عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الجدول الرسمي سيعلن فقط من خلال بيان رسمي صادر عن الوزارة، وأي معلومات غير رسمية بهذا الشأن تعد غير دقيقة ولا يُعتد بها.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

حسمت وزارة التربية والتعليم رسميًا مواعيد بدء الامتحانات، حيث تقرر أن تنطلق امتحانات الدور الأول يوم السبت 14 يونيو 2025 وتبدأ امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 أغسطس 2025.

امتحانات الثانوية العامة

الفئات المسموح لها بأداء امتحانات الثانوية العامة 2025

الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024-2025.

الطلاب الذين اجتازوا الصف الثاني الثانوي في سنوات سابقة ولم يسبق لهم التسجيل.

الطلاب الراسبون أو المتغيبون الذين لم يستنفدوا عدد مرات الرسوب المسموح بها.

مواد الثانوية العامة 2025

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم في خمس مواد أساسية، تختلف وفقًا للتخصص الدراسي، وذلك على النحو التالي:

شعبة علمي علوم اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء.

شعبة علمي رياضيات اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء.

الشعبة الأدبية اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، الإحصاء.

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