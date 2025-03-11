وزير التربية والتعليم يتابع أداء الطلاب بمدارس حي الأسمرات بالقاهرة

واصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، جولاته المفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث زار مدرستين بحي الأسمرات في القاهرة، للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية، وضمان انضباط العملية التعليمية للطلاب.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس القاهرة بحي الأسمرات حيث رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وزير التربية والتعليم

جولات وزير التربية والتعليم بحي الأسمرات

بدأت جولة وزير التربية والتعليم بزيارة مدرسة "تحيا مصر 5" التابعة لإدارة المقطم التعليمية، والتي تضم 3295 طالبًا وطالبة موزعين على مرحلتين دراسيتين، حيث تشمل الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي في الفترة الصباحية، بينما تستقبل الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والصف الثالث الإعدادي خلال الفترة المسائية.

متابعة أداء الطلاب بمدارس حي الأسمرات

تفقد وزير التربية والتعليم عددًا من الفصول الدراسية بالمدرسة، حيث حرص على قياس مستوى الطلاب في القراءة، الكتابة، والرياضيات، كما تابع التزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، ومدى تطبيق التقييمات الأسبوعية.

وزير التربية والتعليم

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة الحفاظ على نظافة الفصول، انتظام المعلمين، والتزام الطلاب بالحضور، موجهًا بتكثيف المتابعة الميدانية اليومية من قبل الإدارة والمديرية التعليمية لضمان تنفيذ البرامج العلاجية لتحسين مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب.

زيارة مدرسة "تحيا مصر 3"

تابع وزير التربية والتعليم جولته بزيارة مدرسة "تحيا مصر 3" التابعة لإدارة المقطم التعليمية، والتي تضم 4520 طالبًا وطالبة، حيث يتم تدريس الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي في الفترة الصباحية، بينما تشمل الفترة المسائية الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

وزير التربية والتعليم

متابعة سير التقييمات الأسبوعية

خلال الزيارة، تفقد الوزير أحد الفصول الدراسية للصف الثاني الإعدادي خلال حصة مراجعة لمادة العلوم، حيث أجرى حوارًا مع الطلاب حول مدى استفادتهم من الدرس.

كما زار وزير التربية والتعليم أحد فصول مادة اللغة العربية، وأشاد بمستوى أداء المعلمة وتفاعل الطلاب مع الدرس، متابعًا تفقد سير التقييمات الأسبوعية في مادة الرياضيات، واطمأن على أداء الطلاب ومستوى التزامهم بكراسات الحصة والواجبات

وفي هذا السياق، وجه مدير المدرسة بضرورة متابعة تسجيل الحضور والغياب لضمان انتظام الطلاب.

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