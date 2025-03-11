رابط التقييمات الأسبوعية الترم الثاني 2025

التقييمات الأسبوعية 2025.. أزاد البحث مع اقتراب الامتحانات عن طريقة تحميل التقييمات الأسبوعية لجميع المراحل الدراسية الترم الثاني 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو من خلال بوابة التعليم الإلكتروني.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل للحصول التقييمات الأسبوعية الترم الثاني لجميع المراحل الدراسية، وتعد هذه التقييمات أداة أساسية في قياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة من الوزارة.

التقييمات الأسبوعية

رابط التقييمات الأسبوعية 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط مباشر جديد للحصول على جميع التقييمات الأسبوعية 2025 لجميع المراحل الدراسية الترم الثاني، بدءً من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، حيث يمكن تحميل هذه التقييمات عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنــــــــــــا بصيغة الـ pdf.

تحميل التقييمات الأسبوعية

تحرص وزارة التربية والتعليم على توفير التقييمات الأسبوعية عبر بوابة التعليم الإلكتروني، مما يتيح للطلاب فرصة تحميلها بكذا طريقة حيث توفر أيضًا التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية وللوصول إلى التقييمات يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم واختيار بوابة التعليم الإلكتروني من هنـــــــا . تحديد المرحلة التعليمية للطالب. اختيار الصف الدراسي المناسب. تحديد نوع المحتوى المراد تحميله، مثل التقييمات الأسبوعية أو الاداءات الصفية أو الواجبات المنزلية اختيار الترم الثاني تحديد المادة الدراسية المطلوبة. النقر على زر البحث لاستعراض التقييمات المتاحة. الضغط على أيقونة التحميل لحفظ التقييمات على الجهاز الشخصي.

التقييمات الأسبوعية

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

حددت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من قبل الوزارة والتي جاءت كالتالي:

9 مارس 2025 بدء اختبارات تقييم شهر مارس لصفوف النقل.

22 أبريل 2025 اختبارات تقييم شهر أبريل لصفوف النقل.

11 مايو 2025 التقييم الأولي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025 التقييم النهائي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025 بداية اختبارات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل.

24 مايو 2025 انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

31 مايو 2025 بدء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

26 يوليو 2025 امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

3 أغسطس 2025 امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

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