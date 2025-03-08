رابط التقييمات الأسبوعية 2025 الترم الثاني من موقع الوزارة.. لجميع المواد

التقييمات الأسبوعية 2025، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر نشر التقييمات الأسبوعية للعام الدراسي 2025، بهدف متابعة مستوى تحصيل الطلاب في مختلف المواد الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني.

هذه التقييمات تعد أداة هامة لتقييم الأداء الدراسي للطلاب وتحسينه بشكل دوري، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية رابط التقييمات الأسبوعية 2025 من موقع الوزارة لجميع المواد.

التقييمات الأسبوعية 2025 الترم الثاني

تتيح الوزارة من خلال بوابة التعليم الإلكتروني للطلاب وأولياء الأمور تحميل التقييمات الأسبوعية، والتي يمكن من خلالها متابعة الأداء الدراسي لكل مادة دراسية. هذه التقييمات تعتبر مرجعًا مهمًا للمعلمين وأولياء الأمور على حد سواء، حيث تساهم في تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب قبل الاختبارات النهائية.

التقييمات الأسبوعية 2025

خطوات تحميل التقييمات الأسبوعية 2025:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من خلال الضغط هنا. الانتقال إلى قسم «المنصات التعليمية» واختيار «بوابة التعليم الإلكتروني». تحديد المرحلة التعليمية والصف الدراسي. اختيار المادة الدراسية والتقييم المطلوب. تحميل التقييمات بالضغط على أيقونة التحميل.

تعد التقييمات الأسبوعية مفيدة لعدة أسباب، أبرزها:

تحديد نقاط الضعف والقوة لدى الطلاب، مما يساعد في تحسين الأداء قبل الامتحانات النهائية.

مراقبة التقدم الدراسي للطلاب على مدار العام، مما يتيح لأولياء الأمور متابعة مستوى أبنائهم.

تقليل الضغط النفسي قبل الامتحانات النهائية من خلال التحضير المستمر والمنتظم.

أما بالنسبة للجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني 2025، فقد حددت الوزارة مجموعة من المواعيد المهمة تشمل:

8 فبراير: بداية الفصل الدراسي الثاني.

9 مارس: اختبار تقييم شهر مارس.

22 أبريل: اختبار تقييم شهر أبريل.

24 مايو: بداية امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

31 مايو: امتحانات الشهادة الإعدادية.

14 يونيو: انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

روابط تحميل التقييمات الأسبوعية لجميع الصفوف الدراسية:

المرحلة الابتدائية:

المرحلة الإعدادية:

المرحلة الثانوية:

تؤكد وزارة التربية والتعليم على أهمية هذه التقييمات في تحسين مستوى الطلاب وتيسير متابعة تحصيلهم الدراسي خلال العام.

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