روابط التقييمات الأسبوعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي .. حمل الآن

التقييمات الأسبوعية .. تشهد محركات البحث تزايدًا في البحث عن التقييمات الأسبوعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي من قبل التلاميذ وأولياء أمورهم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توافر التقييمات الأسبوعية الخاصة بكل مادة دراسية للصف الرابع الابتدائي عبر موقعها الإلكتروني كما أوضحت الوزارة أن هذه التقييمات يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الروابط المباشرة التي توفرها الوزارة لكل مادة على حدة، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية روابط التقييمات الأسبوعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

التقييمات الأسبوعية لطلاب الصف الرابع الابتدائي

وفيما يلي روابط التقييمات الأسبوعية لطلاب صف الرابع الابتدائي 2025.

من جانب آخر، أكدت الوزارة أنه سيتم إجراء التقييمات وفق النظام المعتمد خلال شهر رمضان دون أي تغيير أو إلغاء، مشيرة إلى أن ذلك سيشمل كافة التقييمات الشهرية الأسبوعية للطلاب.

وفي السياق ذاته، أصدرت المدارس تحذيرًا للطلاب بشأن التعليمات الجديدة التي تلقتها من وزارة التربية والتعليم. حيث نصت التعليمات على أنه لن يتم إعادة التقييمات والامتحانات الشهرية للطلاب المتغيبين عن المدرسة، ويأتي هذا التحذير بعد التأكيد على أن غياب الطلاب عن التقييمات سوف يؤدي إلى حرمانهم من درجات أعمال السنة، التي تمثل 70% من التقييم النهائي للطلاب.

التقييمات الأسبوعية

يُذكر أن التقييمات الأسبوعية تمثل جزءًا من النظام التقييمي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم، والذي يهدف إلى متابعة مستوى تحصيل الطلاب بشكل دوري، مما يساعد في توفير فرص للتقييم المستمر.

تحميل التقييمات الأسبوعية 2025

يمكن للطلاب واولياء الامور تحميل التقييمات الأسبوعية لجميع المراحل الدراسية بسهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم. بعد ذلك عليك اختيار المنصات الإلكترونية من هنـــــــــا . النقر على أيقونة التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية. ومنها قم بتحديد المرحلة الدراسية ابتدائية - إعدادية - ثانوية. اختيار الصف الدراسي. الضغط على أيقونة التقييمات الأسبوعية. ستظهر التقييمات المتاحة، ويمكن تحميلها مباشرة.

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