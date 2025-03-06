رابط التقييمات الأسبوعية 2025 لجميع المراحل التعليمية

أتاحت وزارة التربية والتعليم الرابط الرسمي للحصول على التقييمات الأسبوعية 2025 لجميع المراحل التعليمية بدءًا من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، وذلك بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني لعام 2024-2025.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة للحصول على التقييمات الأسبوعية 2025 لجميع المراحل التعليمية من خلال رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي.

التقييمات الأسبوعية

لينك التقييمات الأسبوعية 2025

يمكن للطلاب في جميع المراحل التعليمية الحصول على التقييمات الأسبوعية 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنـــــــــا لتحميل جميع التقييمات بصيغة الـ pdf.

روابط التقييمات الأسبوعية

رابط التقييمات الأسبوعية الصف الأول الابتدائي هنــــــــــا

رابط التقييمات الأسبوعية الصف الثاني الابتدائي هنـــــــا

رابط التقييمات الأسبوعية الصف الثالث الابتدائي هنـــــــــا

رابط التقييمات الأسبوعية الصف الرابع الابتدائي هنــــــــــا

رابط التقييمات الأسبوعية الصف الخامس الابتدائي هنــــــــــا

رابط التقييمات الأسبوعية الصف السادس الابتدائي هنــــــــــا

رابط التقييمات الأسبوعية الصف الأول الإعدادي هنــــــــــا

رابط التقييمات الأسبوعية الصف الثاني الإعدادي هنـــــــا

رابط التقييمات الأسبوعية الصف الثالث الإعدادي هنــــــا

رابط التقييمات الأسبوعية الصف الأول الثانوي هنـــــــا

رابط التقييمات الأسبوعية الصف الثاني الثانوي هنـــــا

رابط التقييمات الأسبوعية الصف الثالث الثانوي هنــــــــــا

التقييمات الأسبوعية

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية

انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات حول إلغاء التقييمات الأسبوعية إلا أن مصدرًا مسؤولًا بوزارة التعليم نفى صحة هذه الأنباء، مؤكدًا أن الوزارة لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن وأنها لا تزال قائمة وفقًا للقرار الوزاري الصادر عن وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف.

طريقة تحميل التقييمات الأسبوعية 2025

يمكن للطلاب تحميل التقييمات الأسبوعية لجميع المراحل الدراسية بسهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم. اختيار المنصات الإلكترونية من هنـــــــــا . النقر على أيقونة التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية. تحديد المرحلة الدراسية ابتدائية - إعدادية - ثانوية. اختيار الصف الدراسي. الضغط على أيقونة التقييمات الأسبوعية. ستظهر التقييمات المتاحة، ويمكن تحميلها مباشرة.

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