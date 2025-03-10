وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس الفيوم ويطلع على أداء امتحانات شهر مارس 2025

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم صباح اليوم، عدد من المدارس بمحافظة الفيوم في جولة مفاجئة، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية والاختبارات الشهرية، ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل.

وزير التربية والتعليم

بدء وزير التربية والتعليم بزيارة مفاجئة لـ "مدرسة شهداء الصوافنة الابتدائية" التابعة لإدارة إطسا التعليمية، والتي تضم 590 طالبًا وطالبة، حيث تفقد عددًا من فصول المدرسة، وتأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية.

وزير التربية والتعليم

تفقد امتحانات شهر مارس 2025

وتابع وزير التربية والتعليم امتحانات شهر مارس 2025 وتأكد من حضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية، وحرص الوزير للاطلاع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات، واطمأن على مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج.

وزير التربية والتعليم

جولات وزير التربية والتعليم بمدارس الفيوم

وتفقد وزير التربية والتعليم أيضًا "مدرسة الشهيد عيد عطية الابتدائية" التابعة لإدارة إطسا التعليمية، والتي تضم 1310 طالبا وطالبة، حيث تابع جولته في تفقد مفصول المدرسة، واطلع على كراسات الواجبات والتقييمات، كما راجع دفاتر الدرجات، ووجه بضرورة تصحيح التقييمات فور الانتهاء منها ومنح الطلاب الدرجات المستحقة، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وحرص وزير التربية والتعليم أيضًا على متابعة مستوى طلاب الصفوف الأولى داخل المدرسة، مؤكدًا أهمية تفعيل البرامج العلاجية بشكل مكثف لتحسين مستوى الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في مهارات القراءة والكتابة، مشددًا على ضرورة التشخيص الدقيق لمواطن الضعف لدى كل طالب، ووضع خطط فردية تتناسب مع احتياجاته وقدراته.

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

وتابع وزير التربية والتعليم زيارته في مدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل أحمد الإعدادية التابعة لإدارة إطسا التعليمية، والتي تضم 1543 طالبًا وطالبة، وخلال الزيارة، تفقد معمل العلوم أثناء إحدى الحصص الدراسية للصف الثاني الإعدادي.

متابعة الكراسات الواجبات والتقييمات

واستمع إلى شرح المعلمة، واطلع على كراسات الحصة والتقييمات الخاصة بالطلاب وزار عددًا من فصول المدرسة، وراجع مستوى أداء الطلاب من خلال متابعة كراسات الواجبات والتقييمات ودفاتر الدرجات، مشيرًا إلى ضرورة متابعة نتائج التقييمات داخل المدرسة لضمان تحصيل الطلاب للمناهج بشكل سليم.

وتوجه الوزير إلى مدرسة محمد أحمد عبد السلام الثانوية المشتركة التابعة لنفس الإدارة التعليمية، والتي تضم 1988 طالبًا وطالبة، وخلال الزيارة، تفقد عددًا من فصول المدرسة أثناء أداء الطلاب لاختبار الشهر في مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي، ومادة اللغة الثانية للصف الثاني الثانوي باستخدام جهاز التابلت المدرسي.

كما حرص على الاطلاع على كراسات الحصة والواجبات والتقييمات، لضمان التزام الطلاب بالمناهج الدراسية ومعايير التقييم الحديثة.

حوار وزير التربية والتعليم مع الطلاب

وأجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع الطلاب حول طموحاتهم المستقبلية والوظائف التي يسعون إلى تحقيقها، مشددًا على أهمية الاهتمام بمجال التكنولوجيا باعتباره ركيزة أساسية للتنمية ومستقبل الاقتصاد.

كما أشار إلى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا رئيسيًا في مختلف المجالات، ما يستوجب من الطلاب مواكبة التطورات السريعة وتنمية مهاراتهم الرقمية.

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