جدول امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل.. المقررات وتوزيع الدرجات

جدول امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل.. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإجراء امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب صفوف النقل، التي ستعقد في الفترة من 9 حتى 16 مارس الجاري.

وتؤكد الوزارة أن جدول امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل يعتبر جزءًا من سلسلة من التقييمات الشهرية التي يتم من خلالها قياس مستوى تحصيل الطلاب، إضافة إلى اختبار نهاية العام الدراسي الذي سيتم في مايو 2025.

جدول امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل، مؤكدة طلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي سيخضعون لتقييمات شهرية، حيث يتضمن شهر مارس اختبارًا يشمل أجزاء من المنهج الذي تم شرحه للطلاب منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، بما في ذلك دروس شهر فبراير 2025 وأجزاء من مناهج مارس.

كما سيتم عقد اختبار آخر في شهر أبريل المقبل لتقييم ما تم شرحه للطلاب خلال شهر مارس. ويهدف هذا التقييم المستمر إلى متابعة تقدم الطلاب بشكل دوري.

جدول امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل للصف الرابع الإبتدائي

وجاء جدول امتحان شهر مارس 2025 للصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني كالتالي:-

- يوم الأحد 9 مارس 2025: امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأثنين 10 مارس 2025: علوم ومهارات مهنية.

- يوم الثلاثاء 11 مارس 2025: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 12 مارس2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 13 مارس 2025: امتحان التكنولوجيا المعلومات والمستوي الرفيع لمدارس اللغات.

- يوم الأحد 16 مارس 2025: امتحان دراسات اجتماعية.

جدول امتحانات شهر مارس 2025 لصفوف النقل للصف الخامس الإبتدائي

وجاء جدول امتحان شهر مارس 2025 للصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني كالتالي:-

- يوم الأحد 9 مارس 2025: امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأثنين 10 مارس 2025: علوم ومهارات مهنية.

- يوم الثلاثاء 11 مارس 2025: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 12 مارس2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 13 مارس 2025: امتحان التكنولوجيا المعلومات والمستوي الرفيع لمدارس اللغات.

- يوم الأحد 16 مارس 2025: امتحان دراسات اجتماعية.

التقييمات الشهرية وامتحانات شهر مارس 2025

تعتبر هذه الاختبارات جزءًا أساسيًا من خطة الوزارة لمتابعة تحصيل الطلاب ومدى استيعابهم للمناهج الدراسية.

وأوضحت الوزارة أن إجراء امتحانات الشهور يمنح المدرسة فرصة لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب، مما يسهم في تحسين أدائهم الأكاديمي.

وأضافت الوزارة أن المدارس، بالتنسيق مع التوجيه الفني، هي المسؤولة عن وضع جداول الامتحانات وتحديد الأسئلة وتقدير الدرجات.

امتحانات نهاية العام الدراسي

كما أوضحت الوزارة أن امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 ستُعقد في مايو المقبل، حيث سيتم تقييم الطالب في جميع جزئيات المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الوزارة أن امتحانات الترم الثاني ستبدأ رسميًا في 25 مايو، لكن من المتوقع أن تنطلق الاختبارات في وقت مبكر من هذا الشهر.

الضوابط الخاصة بعقد امتحانات الشهور

تسعى الوزارة إلى تنظيم امتحانات الشهور بفعالية تضمن انتظام سير العملية التعليمية، وفي هذا السياق، وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط لامتحانات الشهور تشمل:

توقيت الامتحانات: ستُعقد الامتحانات في الجزء المقرر تدريسه خلال الشهر، خلال اليوم الدراسي، وفي مدة زمنية تعادل حصة دراسية واحدة.

الغياب: يمنع الغياب نهائيًا أثناء امتحانات الشهور. في حالة مرض الطالب، يُسمح له بحضور الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

استكمال اليوم الدراسي: بعد إجراء الامتحان، سيستكمل الطلاب اليوم الدراسي بشكل طبيعي، ولن يتم السماح لهم بالمغادرة إلا بعد انتهاء الحصة الدراسية.

جدول امتحان شهر مارس 2025 للصف الثالث الابتدائي

وجاء جدول امتحان شهر مارس 2025 للصف الثالث الابتدائي للفصل الدراسي الثاني، وهي كالتالي:-

- يوم الأحد 9 مارس 2025: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الاثنين 10 مارس 2025: امتحان متعدد التخصصات.

- يوم الثلاثاء 11 مارس 2025: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 12 مارس2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس 13 مارس 2025: امتحان التربية الدينية.

- يوم الأحد 16 مارس 2025: امتحان مستوي رفيع لمدارس اللغات.

مقررات امتحان شهر فبراير للصف الثالث الابتدائي 2025

اللغة العربية

- المحور 3: موضوع 1

- المحور 3: موضوع 2

كونكت

- Unit 7

- Unit 8

الرياضيات

- الفصل 7

- الفصل 8

- الدروس: (5:1)

اكتشف

- الفصل 2

الدين الاسلامي

- المحور 3: العقيدة

- المحور 3: السير والشخصيات

توزيع درجات امتحانات شهر مارس 2025 للصف الثالث الابتدائي

خصصت الوزارة 40 درجة للتقييم الشهري ضمن درجات أعمال السنة لطلاب الصف من الثالث الابتدائي، وتم توزيعها كالتالي:

- 5 درجات لتقييم الشهر الأول.

- 5 درجات لتقييم الشهر الثاني.

- 5 درجات لكراسة الواجب.

- 5 درجات لكراسة النشاط.

- 5 درجات للتقييم الأسبوعي.

- 10 درجات للمهام الأدائية.

- 5 درجات للمواظبة والسلوك.

بينما خُصص 60 درجة لامتحان الفصل الدراسي، ليكون المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة دراسية.

ومن خلال هذه الامتحانات، تأمل الوزارة في تقديم تجربة تعليمية متميزة ومراقبة دقيقة لمسار تحصيل الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.

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