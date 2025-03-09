مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف الدراسية.. تواريخ هامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لجميع الصفوف الدراسية بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولًا إلى الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وتستعد الوزارة لإجراء امتحانات نهاية العام وفقًا للخريطة الزمنية التي تم تحديدها مسبقًا، مما يضع الجميع في حالة ترقب مع اقتراب هذه المواعيد.

ويعرض موقع الموجز التفاصيل الكاملة.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 للمرحلة الابتدائية

بالنسبة للمرحلة الابتدائية، سيتم عقد امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الأول والثاني الابتدائي وفقًا للمواعيد التالية:

التقييم المبدئي: يبدأ من الأحد 11 مايو 2025 ويستمر حتى الخميس 15 مايو 2025.

التقييم النهائي: يبدأ من الأحد 18 مايو 2025 ويستمر حتى الخميس 22 مايو 2025.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي

بداية امتحانات المواد التي لا تُضاف للمجموع: يوم 18 مايو 2025.

الامتحانات النهائية: تبدأ من 24 مايو 2025 وتستمر حتى 29 مايو 2025.

هذه الامتحانات تشمل طلاب الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، مع ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الثالث الإعدادي

امتحانات الشهادة الإعدادية: تبدأ يوم السبت 31 مايو 2025، وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

امتحانات الدور الثاني: تبدأ يوم الأحد 3 أغسطس 2025 للطلاب الراسبين.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث ستبدأ هذه الامتحانات في يوم السبت 24 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025.

وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تعتبر امتحانات الثانوية العامة من أهم الأحداث التي ينتظرها طلاب الثانوية وأسرهم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن:

امتحانات الثانوية العامة 2025: تبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025.

امتحانات الدور الثاني: ستبدأ يوم السبت 26 يوليو 2025 للطلاب الراسبين.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 للدبلومات الفنية

بالنسبة للطلاب الدارسين في الدبلومات الفنية، ستبدأ الامتحانات يوم 31 مايو 2025، وتستمر في مختلف التخصصات.

إجازة نهاية العام الدراسي 2025

مع اقتراب نهاية الامتحانات، تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي 2025:

طلاب صفوف النقل: تبدأ الإجازة في يوم الجمعة 30 مايو 2025.

طلاب الشهادة الإعدادية: تبدأ الإجازة في يوم الخميس 5 يونيو 2025.

يعد الترم الثاني من العام الدراسي 2024/2025 فترة مهمة بالنسبة لجميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، ومع الإعلان عن مواعيد الامتحانات، يتعين على الطلاب وأولياء الأمور الاستعداد الجيد لموعد امتحانات نهاية العام، من خلال التأكد من التحصيل الدراسي وتنظيم الوقت بشكل فعال لضمان النجاح والتفوق في جميع المواد.

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