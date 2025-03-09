موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. كل ما يحتاج الطلاب وأولياء الأمور معرفته

يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء الأمور موعد امتحانات الثانوية العامة 2025، بعد الانتهاء من مرحلة تسجيل الاستمارات وتسليمها إلى المدارس.

وبينما يستعد الجميع لموعد امتحانات الثانوية العامة 2025، إليكم التفاصيل حول الإجراءات والتجهيزات التنظيمية، بالإضافة إلى موعد بدء الامتحانات.

ويقدم موقع الموجز التفاصيل الكاملة موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.

الإجراءات التنظيمية والضوابط الجديدة لامتحانات الثانوية العامة 2025

تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير بيئة ملائمة لامتحانات الثانوية العامة 2025، فقد تم تعيين رؤساء لجان الامتحانات وتحديد المراقبين الأوائل لاختبارات الدبلومات الفنية، بعد إجراء مقابلات شاملة لاختيار الكفاءات المؤهلة لهذه المهام.

الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان سير الامتحانات بسلاسة، وتقليل أي عوائق قد تواجه الطلاب أثناء أداء الاختبارات.

الموعد الرسمي لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم رسميًا أن امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة ستبدأ يوم السبت 14 يونيو 2025، في حين سيُعقد امتحان الدور الثاني للطلاب الراسبين اعتبارًا من السبت 16 أغسطس 2025.

جاء هذا الإعلان في خطاب رسمي صادر بتاريخ 31 ديسمبر 2024، حيث وجهت الوزارة تعليماتها إلى المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بهذا الموعد.

الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة 2025: ما نعرفه حتى الآن

رغم الاقتراب من موعد الامتحانات، أكدت وزارة التربية والتعليم أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لم يتم اعتماده بعد، وحذرت الوزارة من تداول أي أخبار غير رسمية بشأن مواعيد الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتم الإعلان عن الجدول النهائي فور اعتماده، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لضمان نشر المعلومات بشكل دقيق.

الجهة المسؤولة عن اعتماد جدول الامتحانات

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة هي وزير التربية والتعليم، وليس المديريات التعليمية أو المحافظون. ويهدف هذا القرار إلى توحيد الجدول على مستوى الجمهورية، مع ضمان انتظام سير الامتحانات في جميع المدارس.

الفئات المؤهلة لدخول امتحانات الثانوية العامة 2025

أوضحت الوزارة الفئات التي يحق لها التقدم للامتحانات هذا العام، وتشمل:

الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي في الشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي 2024/2025.

الطلاب الذين اجتازوا الصف الثاني الثانوي في سنوات سابقة ولم يسبق لهم تسجيل استمارة التقديم للامتحانات.

المواد الدراسية المقررة لطلاب الثانوية العامة 2025

نشرّت وزارة التربية والتعليم قائمة المواد الدراسية التي سيتم امتحان الطلاب بها وفقًا للنظام الجديد.

وتختلف المواد حسب الشعبة، حيث تشمل:

مواد الشعبة الأدبية:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

التاريخ

الجغرافيا

الإحصاء

مواد شعبة علمي علوم:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الأحياء

الكيمياء

الفيزياء

مواد شعبة علمي رياضة:

اللغة العربية

اللغة الأجنبية الأولى

الرياضيات

الكيمياء

الفيزياء

المواد التي لا تُضاف للمجموع:

اللغة الأجنبية الثانية

التربية الرياضية

التربية الوطنية

وأوضحت الوزارة أن هذه المواد ستطبق وفقًا لنظام الثانوية العامة الجديد، مع ضرورة التزام الطلاب بالمقررات المحددة.

الفئات المسموح لها بأداء الامتحانات وفق النظام الحديث

أوضحّت الوزارة الفئات التي يحق لها التقدم للامتحانات بالنظام الجديد، وهي:

جميع الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024-2025.

الطلاب المنقولون من الصف الثاني الثانوي في المدارس الحكومية والخاصة والرياضية الخاضعة لإشراف الوزارة، بشرط تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 85%.

الطلاب الذين تم إسقاط قيدهم نتيجة عذر قهري، وفقًا للقرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004، على أن يتم معاملتهم معاملة الطلاب المنتظمين في حال استمرار العذر.

الفئات التي يمكنها أداء الامتحانات وفق النظام القديم

كما تم تحديد الفئات التي يحق لها أداء الامتحانات وفق النظام القديم، وهي:

الطلاب الذين تغيبوا عن أداء جميع الامتحانات دون أن يتم إسقاط قيدهم.

الطلاب الراسبون في الصف الثالث الثانوي الذين لم يستنفدوا عدد مرات الرسوب المسموح بها قانونيًا.

يعد امتحان الثانوية العامة 2025 أحد المراحل الفارقة في حياة الطلاب المصريين، ومع اقتراب الموعد الرسمي لانطلاق الامتحانات، تتزايد الاستعدادات على مختلف الأصعدة.

تواصل وزارة التربية والتعليم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم الامتحانات بكفاءة، مع الإعلان عن الجدول الرسمي قريبًا.

في الوقت نفسه، يظل الطلاب وأولياء الأمور في حالة ترقب لحين صدور التعليمات النهائية.

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