ما هي المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم المواد غير المضافة في امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث يتساءل الطلاب عن المواد بعد دمجها في النظام الجديد والذي طبق خلال شهر أغسطس من العام الماضي يؤدي الطلاب خلال امتحانات نهاية العام الحالي.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث شهد النظام الجديد تقليلًا في عدد أيام الامتحانات والمواد التي تحتسب ضمن المجموع، نتيجة دمج بعض المواد الدراسية.

امتحانات الثانوية العامة

المواد غير المضافة في امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك مواد ليس لها تقييم للطالب في امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد إلغائها مثل الفلسفة والمنطق، وعلم النفس والاجتماع، والتي كانت تضاف للمجموع لطلاب الشعبة الأدبية.

من ناحية أخرى، توجد بعض المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2025 لن تُحتسب في المجموع ولكنها مواد نجاح ورسوب، وهي التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية.

دمج مواد امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن تقليل عدد المواد أدى إلى تقليل أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 مما يسهل على طلاب الصف الثالث الثانوي عملية التقييم والاختبارات، مشيرة إلى أن امتحان الرياضيات، الذي كان يُجرى في أربع اختبارات خلال السنوات الماضية، أصبح الآن اختبارين فقط.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنها دمجت بعض فصول مادة الجيولوجيا مع الأحياء، مما جعل الامتحان مشتركًا في مادة واحدة، وبذلك، سيؤدي كل طالب الامتحان في خمس مواد أساسية فقط وفقًا لتخصصه.

مواد شعبة العلوم والرياضة

ومن المقرر أن يؤدي طلاب شعبة العلوم امتحانات الثانوية العامة 2025 في مواد تخصصية تُضاف إلى المجموع الكلي، وهي اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء. بينما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مواد تشمل اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، والفيزياء.

مواد الشعبة الأدبية

أما طلاب الشعبة الأدبية، فستشمل موادهم الأساسية في امتحانات الثانوية العامة 2025 اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، والإحصاء، والتي ستُحتسب ضمن المجموع الكلي.

امتحانات الثانوية العامة

المواد غير المضافة للنظام القديم

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى المواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم تشمل التربية الوطنية، التربية الدينية، الاقتصاد، والإحصاء، أما المواد الأساسية التي تضاف للمجموع، فيؤدي فيها جميع الطلاب الامتحان، اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، واللغة الأجنبية الثانية.

المواد الأساسية بالنظام القديم

أما بالنسبة للمواد التخصصية بالنظام القديم فيؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مواد التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق. بينما يمتحن طلاب الشعبة العلمية علوم في الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا، ويؤدي طلاب شعبة علمى رياضيات الامتحان فى الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، والرياضيات التطبيقية.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها وضعت مواصفات امتحانات الثانوية العامة بطريقة دقيقة تشمل جميع المواد الدراسية سواء لطلاب النظام الحديث أو القديم، استعدادًا لانطلاق الامتحانات في 14 يونيو المقبل.

ولفتت إلى أن تقييم امتحانات الثانوية العامة سيتم وفق ضوابط محددة، بحيث يؤدي طلاب النظام الحديث الامتحانات في المواد الأساسية، بينما يؤدي طلاب النظام القديم الاختبار في نفس المواد، ولكن بعضها سيكون مضافًا للمجموع مثل اللغة الأجنبية الثانية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون واضحة وخالية من الألغاز أو المشكلات في الصياغة، مع تلافي أي أخطاء فنية حدثت في امتحانات العام الماضي، خاصة ما يتعلق بوضع أكثر من إجابة صحيحة في أسئلة الاختيار من متعدد.

وسيحتوي كل سؤال على إجابة واحدة صحيحة فقط في امتحانات الثانوية العامة 2025، لضمان دقة التقييم وعدم حدوث لبس بين الطلاب.

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