إجراءات التعليم لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية العامة 2025.. يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن الاستعدادات المبكرة في امتحانات الثانوية العامة 2025 والتي تعمل على دراسة عدة مقترحات تهدف لتفادي المشكلات التي واجهتها في السنوات الماضية، والتي كان من أبرزها الغش وتسريب الامتحانات.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل لمعرفة نظام واستعدادات امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 14 يونيو بالدور الأول أما الدور الثاني فستبدأ يوم 16 أغسطس من العام الجاري.

امتحانات الثانوية العامة

اقتراح عقد امتحانات الثانوية العامة خارج المدارس

أعلنت مصادر مسؤول داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء الاستعدادات المبكرة لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وتعمل الوزارة على دراسة عدة مقترحات تهدف إلى تفادي المشكلات التي واجهتها في السنوات الماضية، والتي كان من أبرزها الغش وتسريب الامتحانات.

أوضحت المصادر أن أحد المقترحات التي تناقش حاليًا هو عقد امتحانات الثانوية العامة خارج لجان المدارس، من خلال تخصيص أماكن بديلة مثل الجامعات أو قاعات مجهزة خارج المدارس، للحد من محاولات الغش التي تحدث داخل اللجان التقليدية، وتعزيز نزاهة الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة

نظام أداء امتحانات الثانوية العامة

وأضافت المصادر بالوزارة أن تطبيق نظام أداء امتحانات الثانوية العامة خارج المدارس وعقدها بالجامعات والمعاهد لا تشمل جميع الطلاب، حيث سيتعين على بعضهم أداء الامتحانات داخل مدارسهم، خاصة في الحالات التي تتعلق ببُعد المسافة بين محل إقامة الطالب وأقرب جامعة أو مركز امتحاني.

وأكد المصدر أن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم إقراره رسميًا حتى الآن أو اعتماده من خلال المجلس الأعلى للجامعات.

الفئات المسموح لها التقدم في امتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم الفئات المسموح لها بالتقدم في امتحانات الثانوية العامة 2025 وتشمل الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي في الشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي 2024/2025، بالإضافة إلى الطلاب الذين اجتازوا الصف الثاني الثانوي في سنوات سابقة ولم يسبق لهم تسجيل استمارة التقديم للامتحانات.

المواد الدراسية

نشرت وزارة التربية والتعليم قائمة المواد الدراسية التي سيتم امتحان الطلاب بها وفقًا للنظام الجديد، بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، تشمل المواد المقررة اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، والإحصاء.

أما طلاب شعبة علمي علوم، فسيؤدون امتحانات في اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء. وبالنسبة لشعبة علمي رياضة، ستكون المواد المقررة: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، والفيزياء.

وأشارت وزارة التربية والتعليم أن هناك بعض المواد التي لا تُضاف إلى المجموع الكلي، وتشمل اللغة الأجنبية الثانية، التربية الرياضية، والتربية الوطنية.

اقرأ أيضًا

موعد اعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 المعتمد رسميًا

جدول وموعد امتحانات الترم التاني للشهادة الإعدادية 2025