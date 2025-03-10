تسجيل الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين للتقديم على كادر المعلم

شهدت الأكاديمية المهنية للمعلمين اهتمامًا متزايدًا من المعلمين بشأن الترقيات وإعلان تسجيل التقديم على كادر المعلم لمتابعة الترقيات الوظيفية والحصول على شهادة الصلاحية للترقي عبر الموقع الرسمي للأكاديمية.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لطريقة الدخول على الأكاديمية المهنية للمعلمين والتقديم على الخدمات المتاحة للمعلمين حاليًا، حيث حددت الأكاديمية أتاحتها عدة خدمات تهم المعلمين خلال الشهر الجاري.

الأكاديمية المهنية للمعلمين

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين

يمكن للمعلمين الحصول على الرابط الرسمي لمعرفة الأكاديمية المهنية للمعلمين من هنـــــــــــا للتقديم عبر الموقع الرسمي على الخدمات المتاحة للمعلمين سواء في صحيفة أحوال المعلم أو التقديم على كادر المعلم والتسجيل فيها خلال الأيام الحالية.

يبدأ تسجيل واستيفاء ملف الترقي إلكترونيًا للعام الدراسي 2024-2025 اعتبارًا من يوم الأحد 9 مارس 2025 ويستمر حتى يوم الخميس 8 مايو 2025، وذلك عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتيسير إجراءات الترقي للمعلمين والموجهين والمديرين المرشحين للترقية.

رابط موقع بيانات كادر المعلم

يمكن التقديم للحصول على صحيفة أحوال المعلم أو التقديم على كادر المعلم من يوم 16 مارس 2025 إلى 26 يونيو من العام الجاري عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين من هنـــــــــــــا

الأكاديمية المهنية للمعلمين

معايير عمليات الترقية للمعلمين

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه سيتم حوكمة ورقمنة عمليات الترقية لضمان الشفافية والدقة في تقييم المعلمين، ويعتمد نظام التقييم على احتساب النقاط وفقًا لمعايير محددة، حيث يُخصص للبرنامج التدريبي 50 نقطة، مع اشتراط حصول المعلم على 50% على الأقل من إجمالي نقاطه لاجتيازه بنجاح.

كما يتضمن التقييم ملف إنجاز المعلم، الذي يحتوي على 10 بنود مهنية عامة، ويُخصص لكل بند 3 نقاط، ليصل إجمالي نقاط التقييم لهذا الملف إلى 30 نقطة، بالإضافة إلى تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة بمنحه 10 نقاط، كما يخضع أيضًا لتقييم من قبل الموجه الفني، والذي يُخصص له 10 نقاط أخرى.

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