تعاون بين جامعة النيل وQNB مصر لإطلاق مسرعة أعمال لتمكين الشركات التكنولوجية

وقّعت جامعة النيل الأهلية وبنك QNB مصر عقد رعاية لإطلاق برنامج "Accelerating Local Industry 4.0"، وهو مسرعة أعمال تستهدف تمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الصناعة المحلية، وتعزز تنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

شراكة بين جامعة النيل وبنك QNB مصر

وقع العقد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، بحضور شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، وقيادات البنك المركزي والجامعة.

يهدف البرنامج إلى تقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في خلق بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي، كما يعكس هذا التعاون التزام QNB مصر بدوره في المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر.

تطويرالاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا

من جانبه، أعرب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، خلال بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه، عن ترحيبه بالتعاون والشراكة مع QNB مصر برعاية البنك المركزي المصري في واحدة من المجالات البحثية المهمة التي تدعم الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن الجامعة تسعى في استراتيجيتها وبرامجها إلى تطويرالاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وذلك من خلال الربط بين المراكز البحثية الموجودة بالجامعة والحاضنات التكنولوجية، وكذلك التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات التي تدعم هذا الفكر، والشراكة البناءة اليوم مع QNB مصر تؤكد ذلك.

شراكة بين جامعة النيل وبنك QNB مصر

مشيرا أن جامعة النيل، واحدة من جامعات المستقبل، لأنها تقدم كل ما يدعم فكر ريادة الأعمال وخدمة المجتمع وتطورات السوق، وخطط عملها تحقق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ودعم منظومة الاقتصاد الوطني والتحول الرقمي والمشاركة في المشروعات القومية والتنموية.

في ذات السياق صرح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، عن تقديره للجهود البحثية والعلمية التي تقوم بها جامعة النيل الأهلية، في كافة المجالات والتي بدورها تنعكس على تشكيل وتهيئة كوادر مؤهلة لسوق العمل في تخصصات مختلفة وهو ما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي حيث باتت التكنولوجيا اليوم أحد المقومات الأساسية والركائز التي تستند عليها معظم الشركات في المجالات المختلفة.

شراكة بين جامعة النيل وبنك QNB مصر

في سياق متصل، أكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، علي أهمية الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية وتحويله إلى تطبيقات عملية تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف لقمان، أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي إطار هذه الرؤية فإن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

شراكة بين جامعة النيل وبنك QNB مصر

و بالتزامن مع توقيع العقد، افتتح محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، والسيد/ شريف لقمان – وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي وحدة تطوير أعمال جديدة في محافظة قنا، ليصل إجمالي عدد مراكز تطوير الأعمال التابعة للبنك إلى 6 مراكز ووحدات في محافظات الدلتا والصعيد، ويأتي هذا التوسع في إطار رؤية البنك الهادفة إلى دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة في الصعيد، من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية التي تساعد الشركات الناشئة على النمو والتوسع، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، وإطلاق وحدة الأعمال الجديدة في محافظة قنا يأتي امتدادًا لرحلة البنك الرائدة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يعد QNB مصر من أوائل البنوك التي شاركت في مبادرة "رواد النيل" منذ انطلاقها في عام 2019، من أجل المساهمة في دعم وتطوير كافة الشركات الناشئة، كما أن مراكز تطوير الأعمال تقوم بدور كبير في تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية مثل الدورات التدريبية ورفع الوعي المالي وتقديم خدمات استشارية وتسويقية تعزز من فرص عمل.

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