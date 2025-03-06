تعرف على مواعيد عمل بنك QNB في رمضان 2025.. إليك الخدمات المتاحة 24 ساعة

مواعيد عمل بنك QNB في رمضان.. تغيرت مواعيد عمل العديد من المؤسسات لتتناسب مع طبيعة الشهر الكريم، ومن بينها القطاع المصرفي, ومن بينها بنك QNB الذي أعلن عن تعديل ساعات العمل في فروعه خلال رمضان 2025.

مواعيد عمل بنك QNB في رمضان 2025

حدد بنك QNB مواعيد العمل في فروعه خلال شهر رمضان، بحيث تبدأ ساعات العمل للموظفين من الساعة 9:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا، بينما تستقبل الفروع العملاء من الساعة 9:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا، وذلك من الأحد إلى الخميس.

الخدمات المصرفية المتاحة خلال رمضان

لم يقتصر بنك QNB على تعديل مواعيد العمل فقط، بل أكد استمراره في تقديم الخدمات المصرفية عبر قنوات متعددة لتلبية احتياجات العملاء على مدار الساعة.

مواعيد عمل بنك QNB في رمضان 2025

استمرت ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك QNB في العمل على مدار 24 ساعة يوميًا، لتتيح للعملاء إمكانية السحب والإيداع وإنجاز المعاملات المصرفية بسهولة.

وفر البنك خدماته الرقمية عبر الإنترنت والتطبيقات المصرفية، ليمكن للعملاء إجراء التحويلات المالية، ودفع الفواتير، وإدارة الحسابات دون الحاجة لزيارة الفروع.

يؤكد بنك QNB التزامه بتقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية خلال شهر رمضان، مع الحرص على توفير خيارات متنوعة تسهل على العملاء إجراء معاملاتهم المالية بسهولة وأمان.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM في 12 بنكًا

تستعرض جريدة “الموجز” رسوم السحب والاستعلام من ماكينات ATM التي حددها البنك المركزي المصري, كالتالي:

مواعيد عمل بنك QNB في رمضان 2025

البنك الأهلي المصري: السحب بـ 5 جنيهات، الاستعلام بـ 1.5 جنيه.

بنك مصر: السحب بـ 5 جنيهات، الاستعلام بـ 2 جنيه.

بنك القاهرة: السحب بـ 5 جنيهات، الاستعلام بـ 2 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB): السحب بـ 5 جنيهات، الاستعلام مجاني.

بنك HSBC: السحب بـ 5 جنيهات، الاستعلام مجاني.

البنك العربي الأفريقي الدولي: السحب بـ 5 جنيهات، الاستعلام مجاني.

البنك المصري الخليجي: السحب بـ 5 جنيهات، الاستعلام بـ 10 جنيهات.

بنك أبوظبي الإسلامي: السحب بـ 5 جنيهات، الاستعلام مجاني.

بنك كريدي أجريكول: السحب بـ 5 جنيهات، الاستعلام بـ 6 جنيهات.

بنك قطر الوطني (QNB): السحب بـ 5 جنيهات، الاستعلام مجاني.

البنك الزراعي المصري: السحب بـ 5 جنيهات، الاستعلام بـ 2 جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني: السحب بـ 5 جنيهات، الاستعلام بـ 2 جنيه.

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