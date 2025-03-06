طريقة الحصول على صحيفة أحوال المعلم 2025.. للحصول على شهادات الترقي

يتساءل المعلمين عن خطوات الحصول على صحيفة أحوال المعلم لاستيفاء ملفات الترقي للمعلمين والموجهين والمديرين المستحقين للترقية، وفقًا لما ت حددته الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة خطوات الحصول على صحيفة أحوال المعلم 2025، حيث تتطلب هذه العملية تقديم عدد من المستندات التي تستخرج باستخدام الرقم القومي للحصول على شهادة الترقي اللازمة للمعلمين.

صحيفة أحوال المعلم

خطوات استخراج صحيفة أحوال المعلم

تُعد صحيفة أحوال المعلم مستندًا رسميًا يحتوي على معلومات شخصية ومهنية، تُستخدم في الترقيات وتحديث البيانات لدى وزارة التربية والتعليم ويمكن للمعلمين استخراجها إلكترونيًا كالتالي:

الدخول إلى موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين من هنــــــــــــا . إدخال كود المعلم، والرقم القومي، والرقم السري الصادر من الوزارة. بعد إدخال البيانات الصحيحة، يتم عرض الصحيفة إلكترونيًا. يمكن طباعة الصحيفة مباشرة أو حفظها كنسخة إلكترونية لاستخدامها لاحقًا.

مستندات صحيفة أحوال المعلم

لاستخراج صحيفة أحوال المعلم إلكترونيًا يجب على المعلمين إرفاق الأوراق والمستندات الهامة والتي تشمل التالي:

الدرجة العلمية، سنة التخرج، والتخصص.

عدد سنوات العمل والخدمة، والدرجة الوظيفية الحالية.

المعلومات الشخصية الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، محل الإقامة، الجنسية، الديانة، والحالة الاجتماعية.

صحيفة أحوال المعلم

رابط طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025

وفّرت وزارة التربية والتعليم رابطًا مباشرًا لـ طباعة صحيفة أحوال المعلم عبر نظام إدارة الموارد البشرية من هنـــــــــــــا وعند تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور، يمكن اختيار المدرسة، ثم البحث عن الصحيفة عبر الكود أو الرقم القومي، وأخيرًا طباعتها أو حفظ نسخة إلكترونية منها.

موعد استيفاء ملف الترقي للمعلمين

فتحت الأكاديمية المهنية للمعلمين باب تسجيل استيفاء ملفات الترقي إلكترونيًا للعام الدراسي 2024-2025، وذلك من 9 مارس حتى 8 مايو 2025، عبر موقع بيانات كادر المعلم.

شروط الحصول على شهادة الصلاحية للترقي

للترقية من "معلم" إلى "معلم أول"، يجب تحقيق 60 نقطة على الأقل

. للترقية من "معلم أول أ" إلى "معلم خبير"، يجب تحقيق 65 نقطة على الأقل.

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