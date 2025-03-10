رابط وشروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم في مسابقة التربية والتعليم لتعيين 72 ألف معلم مساعد، وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة الدولة لتعيين كوادر تعليمية جديدة تلبي احتياجات المدارس في مختلف التخصصات.

ويستعرض خوقع “الموجز” التفاصيل الكاملة للتقديم على مسابقة التربية والتعليم حيث تعد المسابقة فرصة مهمة للمعلمين، حيث يسهم في تعزيز العملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد.

مسابقة التربية والتعليم

تفاصيل مسابقة التربية والتعليم 2025

تعد مسابقة التربية والتعليم 2025 فرصة مهمة للراغبين في العمل بالقطاع التعليمي، حيث توفر فرصًا تدريبية ومهنية للمتقدمين، وتسعى الوزارة من خلالها إلى استقطاب الكفاءات المؤهلة لضمان بيئة تعليمية متطورة.

رابط مسابقة التربية والتعليم 2025

سمكن للمعلمين التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي في بوابة الوظائف الحكومية حيث يستطيع المعلم التقديم على الوظائف المتاحة حاليا.

زيارة الموقع الرسمي لتسجيل المعلمين عبرالموقع الرسمي لمسابقة التربية والتعليم 2025

إنشاء حساب شخصي يتطلب التسجيل إدخال البيانات الأساسية، مثل، الاسم الكامل، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف.

ملء استمارة التقديم تشمل بيانات عن المؤهلات الأكاديمية والخبرات السابقة والتخصصات المطلوبة

مسابقة التربية والتعليم

مستندات مسابقة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم مستندات وأوراق هامة للتسجيل في مسابقة التربية والتعليم 2025 وهي كالتالي:

صورة المؤهل الدراسي

شهادة الخبرة إن وجدت

صورة بطاقة الرقم القومي

صور شخصية حديثة

أي مستندات إضافية تطلبها الوزارة

إرسال الطلب ومتابعة حالته بعد استكمال جميع الخطوات، يتم إرسال الطلب إلكترونيًا عبر الموقع.

شروط مسابقة التربية والتعليم 2025

أكدت الوزارة أن مسابقة التربية والتعليم 2025 جاءت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعيين 150 ألف معلم في جميع المحافظات لسد عجز المعلمين وهي كالتالي:

المؤهل الدراسي الحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات المطلوبة.

السن يجب أن يكون المتقدم ضمن الفئة العمرية التي تحددها الوزارة.

التدريب التربوي: يفضل الحصول على دورات تدريبية أو شهادة متخصصة في التعليم.

الخبرة العملية بعض الوظائف تتطلب خبرة سابقة في التدريس أو مجالات تعليمية أخرى.

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