تفاصيل شروط التقديم على كادر المعلم 2025

التقديم على كادر المعلم 2025 للمعلمين.. أصدرت وزارة التربية والتعليم خطابًا للمديريات التعليمية لإعلان شروط التقديم على كادر المعلم 2025 في مختلف المحافظات بشأن قرار الأكاديمية المهنية بفتح باب الترشح لتسكين المعلمين على الكادر وفقًا للضوابط المحددة.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة للوصول لمعرفة الشروط الرسمية للتقديم على كادر المعلم 2025 وموعد فتح باب التدريبات عبر موقع بيانات كادر المعلم وفقًا لما حددته الأكاديمية المهنية للمعلمين.

التقديم على كادر المعلم

شروط التقديم على كادر المعلم 2025

حددت الأكاديمية المهنية للمعلمين الشروط المسموح التقديم على كادر المعلم 2025 حيث يشترط يكون المتقدم على رأس العمل أو في إجازة مرضية طويلة الأمد، بشرط تقديم مستندات طبية معتمدة تثبت حالته المرضية، ومسجل موقفه الوظيفي على قاعدة البيانات، ولا يُسمح للمعلمين المعارين أو الحاصلين على إجازة بدون أجر بالتقديم إلا بعد عودتهم من الإعارة أو انتهاء الإجازة رسميًا.

التقديم على كادر المعلم

رابط التقديم على كادر المعلم 2025

يُفتح باب التقديم على كادر المعلم 2025 لتسجيل الترشح لتدريبات النقل التسكين إلى وظائف المعلمين خلال الفترة من 16 مارس 2025 وحتى 26 يونيو 2025، وذلك عبر موقع بيانات كادر المعلم من هنـــــــــــا .

فرصة الترشح لتدريبات تسكين المعلمين

العاملون بالوظائف التعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007، ممن حصلوا على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2022 أو قبل ذلك، ولم يتم تسكينهم بعد في وظائف المعلمين.

العاملون بالوظائف التعليمية بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007، بشرط أن يكونوا قد أمضوا ما لا يقل عن سنتين في التعيين، وحصلوا على الدرجة المالية الثالثة حتى 31 ديسمبر 2022، ولم يسبق لهم التسكين بوظائف المعلمين.

ويشترط أن يكون المتقدمون حاصلين على مؤهل تربوي مناسب، أو مؤهل عالٍ بالإضافة إلى دبلوم عام في التربية.

يُعفى من شرط التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب في تخصصي علم النفس والاجتماع، في حالة التقدم لوظيفة أخصائي.

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