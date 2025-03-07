رابط التقديم في مسابقة تعيين معلمي اللغة العربية لعام 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إطلاق مسابقة جديدة لتعيين 25,217 معلم مساعد في مادة اللغة العربية للعام 2025.

تهدف هذه المسابقة إلى سد العجز في الكوادر التعليمية وتحسين جودة التعليم في مختلف المناطق المصرية.

يتيح موقع الموجز التقديم الإلكتروني للوظائف، فمن خلال بوابة الوظائف الحكومية، أصبح بإمكان الراغبين في التقدم لهذه الوظائف الدخول والتسجيل إلكترونيًا. يبدأ التقديم يوم الجمعة، 14 مارس 2025، ويستمر حتى الخميس، 27 مارس 2025، ويمكن للراغبين في التقديم زيارة الرابط المخصص لهذا الغرض على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

تفاصيل الوظائف المتاحة

عدد الوظائف: 25,217 وظيفة معلم مساعد في مادة اللغة العربية.

الموعد النهائي للتقديم: 27 مارس 2025.

رابط التقديم: عبر بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية من هنا.

شروط التقديم في المسابقة

للتقديم لهذه المسابقة، يجب على المتقدمين استيفاء عدة شروط أساسية:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وحسن السيرة والسمعة.

عدم وجود أحكام جنائية أو تأديبية سابقة ضد المتقدم (إلا إذا تم رد الاعتبار).

ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عامًا.

الحصول على مؤهل تربوي أو جامعي مع دبلوم تربوي في تخصص اللغة العربية.

ألا يقل تقدير المؤهل عن "مقبول".

اجتياز الاختبارات والتدريبات المحددة.

المستندات المطلوبة للتقديم

عند التقديم، يجب على المتقدمين رفع مجموعة من المستندات الضرورية عبر البوابة الإلكترونية، وهي:

صورة شخصية حديثة.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة الدبلوم التربوي (لخريجي الكليات غير التربوية).

شهادة الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

صحيفة الحالة الجنائية سارية.

إيصال الإيداع البنكي.

خطوات التقديم عبر الإنترنت

لتقديم طلب التوظيف، يجب اتباع هذه الخطوات:

زيارة بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط المخصص.

إنشاء حساب جديد باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

إدخال البيانات الشخصية والأكاديمية بدقة.

رفع المستندات المطلوبة بصيغة JPG وبحجم لا يتعدى 1 ميجا بايت لكل ملف.

مراجعة البيانات والمستندات قبل إرسال الطلب.

الاحتفاظ برقم التسجيل لمتابعة التقديم.

ملاحظات هامة

يُنصح بإعداد المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة قبل بدء التسجيل.

يجب التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة؛ حيث سيتم استبعاد أي طلبات تحتوي على معلومات غير صحيحة أو مستندات مفقودة.

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