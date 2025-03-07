تعليمات بإطلاق إعلان رسمي عن امتحان شهر مارس 2025 بالمدارس

قام سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بزيارة ميدانية شاملة إلى إدارة الدقي التعليمية، حيث تم التركيز على متابعة سير العملية التعليمية في المدارس، ومراجعة استعدادات المدارس لامتحان شهر مارس.

كما تهدف الزيارة إلى التحقق من تطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط داخل المؤسسات التربوية في المنطقة.

مستوى النظافة في المدارس وتوجيه الشكر للمسؤولين



أشاد عطية بمستوى النظافة في مدرسة الأولى بين السرايات الابتدائية، وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها مديرة المدرسة لضمان بيئة مدرسية منضبطة وجاذبة للطلاب، مما يسهم في تحسين جودة الحياة المدرسية.

توجيهات بشأن تفعيل مجموعات التواصل الاجتماعي



يقدم لكم موقع الموجز توجيهًا خاصًا من وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث شدد على أهمية تفعيل مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بأولياء الأمور، لتعزيز وعيهم بأهمية حضور أبنائهم في المدرسة، مؤكداً أن الحضور المنتظم يعد أساسًا لنجاح الطلاب وتحقيق تحصيل علمي متميز.

إعلان رسمي عن امتحان شهر مارس 2025



في إطار متابعة التحضيرات لامتحان شهر مارس 2025، أصدر وكيل الوزارة تعليمات مباشرة بضرورة إطلاق إعلان رسمي عن الامتحان، مع التأكيد على أن الحضور المنتظم سيكون عاملاً أساسياً في التقييم، مما يشجع الطلاب على الحفاظ على انتظامهم الدراسي.

الانضباط المشترك بين المدرسة وأولياء الأمور



أشاد وكيل الوزارة بالانضباط الملحوظ في مدرسة المدينة الجامعية المشتركة، مشيرًا إلى أن الانضباط لا يقتصر على الالتزام بالقواعد الإدارية فحسب، بل هو مسؤولية مشتركة بين المعلمين، وأولياء الأمور، والطلاب، الذين يجب عليهم جميعًا المشاركة في خلق بيئة مدرسية منضبطة ومحفزة.

ضرورة تكثيف الأنشطة التفاعلية في المدارس



كما أشار إلى ضرورة تكثيف الأنشطة التفاعلية التي تعزز من حافزية الطلاب وتحفزهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة المدرسية، مما يجعل اليوم الدراسي أكثر إنتاجية وجاذبية.

نصائح لأولياء الأمور والطلاب لتعزيز النجاح الدراسي



في ختام الزيارة، وجه سعيد عطية مجموعة من النصائح القيمة لأولياء الأمور والطلاب:

نصائح لأولياء الأمور:

الالتزام التراكمي هو الأساس في تحقيق النجاح الأكاديمي.

متابعة الحضور المنتظم لأبنائكم أمر ضروري لتطوير قدراتهم التعليمية.

المدرسة ليست مجرد مكان للتعلم، بل بيئة لاكتساب الخبرات وتنمية المهارات.

دعمكم المتواصل لأبنائكم يساهم في تعزيز التزامهم الدراسي.

نصائح للطلاب:

الالتزام بالحضور هو مفتاح النجاح والتفوق.

كل يوم دراسي هو فرصة جديدة لتطوير مهاراتكم العلمية والشخصية.

استفيدوا من بيئة المدرسة لتطوير شخصياتكم وتعزيز قدراتكم.

التأكيد على أهمية الأنشطة والأساليب التعليمية المتنوعة



أشار وكيل الوزارة إلى أن الأنشطة المدرسية وتحفيز الطلاب على المشاركة، إلى جانب تنويع أساليب التدريس، ليست مجرد إضافات اختيارية، بل هي أدوات أساسية لضمان جودة التعليم وتحقيق نتائج متميزة.

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