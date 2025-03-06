جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي لشهر مارس 2025 في محافظة البحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة عن جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب الصف السادس الابتدائي، والذي يبدأ في التاسع من مارس ويستمر حتى السادس عشر من نفس الشهر.

يهدف الجدول إلى تنظيم العملية الامتحانية بشكل يراعي توزيع المناهج الدراسية الخاصة بكل مادة.

في هذا التقرير، يعرض لكم موقع الموجز أبرز التفاصيل.

مواعيد امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب الصف السادس الابتدائي

يأتي جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة البحيرة على النحو التالي:

الأحد 9 مارس 2025: امتحان اللغة العربية والخط.

الإثنين 10 مارس 2025: امتحان مادة العلوم.

الثلاثاء 11 مارس 2025: امتحان اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 12 مارس 2025: امتحان مادة الرياضيات.

الخميس 13 مارس 2025: امتحان الدراسات الاجتماعية والمهارات الفنية.

السبت 15 مارس 2025: امتحان مستوى رفيع.

الأحد 16 مارس 2025: امتحان تكنولوجيا المعلومات والتربية الدينية.

تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات شهر مارس

أوضح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن الجداول تم وضعها وفقًا للضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم.

حيث يتم اختبار ما تم تدريسه خلال الفترة من الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني حتى بداية الأسبوع الخامس فقط.

كما أكد أن الأسئلة ستكون قصيرة وتركز على قياس نواتج التعلم الخاصة بالفترة الدراسية المحددة.

الضوابط التي تم الالتزام بها

وفي إطار الالتزام بالمعايير المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، أوضح وكيل الوزارة أن امتحانات صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي ستشمل المقررات التي تم دراستها خلال الأسابيع المحددة، مع التأكيد على أن أسئلة الامتحانات ستكون مختصرة، تهدف إلى قياس مدى استيعاب الطلاب للمحتوى الدراسي.

وأضاف "الديب" أن امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي سيتم عقدها في الفترة الثانية من اليوم الدراسي، دون التأثير على سير العملية التعليمية اليومية.

كما تم تحديد موعد امتحانات صفوف النقل الثانوي بناءً على القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024، حيث سيتم عقد الامتحانات في الفترة الثانية مع تحديد فترة زمنية كاملة أو نصف فترة لكل مادة بحسب أهميتها.

يهدف جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب الصف السادس الابتدائي في محافظة البحيرة إلى تنظيم العملية الامتحانية وضمان تحقيق العدالة في تقويم الطلاب، وفقًا للمناهج الدراسية المقررة.

وتستمر مديرية التربية والتعليم في المحافظة في مراقبة سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان نجاح جميع الطلاب.

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