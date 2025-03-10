جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. التعليم تكشف موعد الإعلان عنه

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستعد للإعلان الرسمي عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد اعتماده رسميًا من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح المصدر أنه فور اعتماد الجدول، ستصدر الوزارة بيانًا رسميًا يتضمن تفاصيل الامتحانات لجميع الفئات، بما في ذلك:

جدول امتحانات شعبة علمي علوم

جدول امتحانات شعبة علمي رياضة

جدول امتحانات شعبة أدبي

جدول امتحانات مدارس المكفوفين

جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

جدول امتحانات طلاب الدمج

وأكدت الوزارة حرصها على أن يكون الجدول متوازنًا، بحيث يوفر للطلاب وقتًا كافيًا للمراجعة قبل كل مادة، بما يضمن لهم أفضل فرصة لتحقيق نتائج متميزة.

يقدم لكم موقع الموجز تفاصيل موعد بداية الامتحانات، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا عن موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025، وذلك لكل من الدور الأول والدور الثاني.

الدور الأول: ينطلق اعتبارًا من يوم السبت 14 يونيو 2025.

الدور الثاني: يبدأ من السبت 16 أغسطس 2025.

يأتي تحديد هذه المواعيد في إطار خطة الوزارة لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة وتنظيم، بما يراعي مصلحة الطلاب ويحقق العدالة في توزيع الجداول.

تحذير هام من وزارة التربية والتعليم

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم من الاعتماد على أي جداول غير رسمية يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصات غير معتمدة.

وشددت الوزارة على أن الجدول الرسمي الوحيد سيتم نشره عبر بيان رسمي صادر عنها، مع التأكيد على أنها غير مسؤولة عن أي أخبار غير دقيقة أو جداول مغلوطة يتم نشرها بشكل غير رسمي.

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة، وذلك لتجنب أي ارتباك قد يؤثر على استعداداتهم للامتحانات.

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