الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2025.. انتهاء مراجعة استمارات الطلاب

أكملت المدارس الثانوية مراجعة استمارات طلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحانات العام الدراسي 2024/2025، بعد استلامها من الطلاب خلال الفترة الماضية.

كما شددت المدارس على الطلاب الذين لم يستكملوا تسجيل بياناتهم بسرعة إنهاء إجراءات التقديم، وتسليم الاستمارة الإلكترونية والمستندات المطلوبة للمدرسة.

ويأتي ذلك لضمان إرسال الاستمارات إلى لجان النظام والمراقبة، التي تتولى حصر الطلاب وإعداد أرقام الجلوس وتحديد لجان عقد الامتحانات.

إتاحة التسجيل الإلكتروني للمعلمين والإداريين

يقدم لكم موقع الموجز تفاصيل جديدة حول استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث أعلنت الوزارة عن إتاحة الموقع الإلكتروني الرسمي لتسجيل استمارة "1 سري" للمعلمين والإداريين الراغبين في الترشح للعمل باللجان.

ويشمل التسجيل الفئات المؤهلة للعمل كمراقبين، ملاحظين، وأعضاء التطوير التكنولوجي وغيرهم من العاملين في المدارس الثانوية والإعدادية، بالإضافة إلى دواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

تنبيه عاجل لمديري الإدارات التعليمية

وجهت وزارة التربية والتعليم تعليمات مشددة إلى مديري عموم الإدارات التعليمية بسرعة إخطار جميع المدارس بإتاحة التسجيل الإلكتروني، والتأكيد على أن التسجيل لا يقتصر على المعلمين في المدارس الثانوية والإعدادية فقط، بل يشمل أيضًا جميع العاملين في دواوين المديريات والإدارات التعليمية في مختلف المحافظات.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 يوم 14 يونيو المقبل، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الوزارة، في إطار الاستعدادات لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

جهود مكثفة لضمان سير الامتحانات بسلاسة

تبذل وزارة التربية والتعليم جهودًا مكثفة لضمان تنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025 بشكل آمن وسلس، حيث تعمل الإدارات التعليمية ولجان النظام والمراقبة على استكمال جميع الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالامتحانات.

كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين اللجان وتوفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء أداء الاختبارات، وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الوزارة على تحقيق الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب، وضمان خروج الامتحانات بالشكل الأمثل وفقًا للمعايير المعتمدة.

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