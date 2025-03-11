يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة 2025 وفقًا للنظام الجديد والذي طبق خلال شهر أغسطس من العام الماضي من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة 2025 لطلاب الصف الثالث الثانوي علمي، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 14 يونيو من العام الحالي.

مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة

خطة مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة 2025 للطلاب استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة وتشمل مواصفات الورقة الامتحانية 20 سؤالًا فقط، بدلاً من 40 سؤالًا كما كان في الأعوام السابقة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم توزيع الدرجات المادة ضمن مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة 2025 حيث تصل إلى 10 أسئلة لكل منها درجة واحدة، بالإضافة إلى 10 أسئلة أخرى لكل منها درجتان، وتشمل الاسئلة المقالية.

رابط النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي

يمكن للطلاب الحصول على مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع المواد لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية والرياضيات من خلال الاطلاع على النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025 الجديدة والتي وفرتها الوزارة عبر موقعها هنـــــــا.

مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية للثانوية العامة

نظام امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2025 ستُجرى وفق النظام الجديد الذي يركز على الفهم والاستيعاب بدلاً من الحفظ والتلقين، مع ضمان توزيع الدرجات بعدالة بين الأسئلة المختلفة ويمكن للطلاب معرفة المواصفات لجميع المواد من خلال الاطلاع على النماذج الاسترشادية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول لطلاب الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025، بينما ستبدأ امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين اعتبارًا من السبت 16 أغسطس 2025.

إجراءات امتحانات الثانوية العامة 2025

اتخذت وزارة التربية والتعليم عددًا من التدابير لضمان تنظيم امتحانات الثانوية العامة 2025 بسلاسة، ومن بينها:

تعيين رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة وفق معايير محددة.

اختيار المراقبين الأوائل لاختبارات الدبلومات الفنية والثانوية العامة بعد اجتيازهم مقابلات لضمان الكفاءة.

تعزيز الرقابة داخل اللجان لمنع الغش وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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