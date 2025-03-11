يتطلع الطلاب لمعرفة مواصفات امتحان الإحصاء للثانوية العامة بعد إضافتها للمجموع وفقًا للتعديلات الجديدة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بعد إعادة هيكلة الثانوية العامة 2025 في أغسطس من العام الماضي.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن مواصفات امتحان الإحصاء للثانوية العامة بعد إضافتها للمجموع حيث يتساءل الطلاب وأولياء أمورهم عن المواصفات للورقة الامتحانية استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة والتي تجري يوم 14 يونيو من العام الحالي.

مواصفات امتحان الإحصاء للثانوية العامة

تفاصيل مواصفات امتحان الإحصاء للثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحان الإحصاء للثانوية العامة للشعبة الأدبية أنها مادة أساسية تُضاف إلى المجموع الكلي، موضحًا أن الامتحان سيتضمن 35 سؤالًا، موزعة بين 33 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد MCQ وسؤالين مقاليين فقط.

أما توزيع الدرجات في مواصفات امتحان الإحصاء للثانوية العامة تخصص درجة واحدة لعشرة أسئلة، بينما سيكون لكل من الأسئلة الـ 23 الأخرى درجتان، بالإضافة إلى درجتين لكل سؤال مقالي، ليصبح المجموع النهائي للمادة 60 درجة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الأول يوم السبت 14 يونيو 2025، بينما سيبدأ الدور الثاني يوم السبت 16 أغسطس 2025، وهو مخصص للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز الدور الأول.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2025

واتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الإجراءات التنظيمية لضمان سير امتحانات الثانوية العامة 2025 بسلاسة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومن بين هذه الإجراءات تعيين رؤساء اللجان وفق معايير دقيقة، واختيار المراقبين الأوائل لاختبارات الدبلومات الفنية والثانوية العامة بعد اجتيازهم مقابلات تضمن كفاءتهم.

ووجهت بتظيم الرقابة داخل اللجان لمنع أي محاولات للغش أو الإخلال بنظام الامتحانات، في إطار الحرص على توفير بيئة امتحانية عادلة ومنضبطة.

مواصفات امتحان الإحصاء للثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

حذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور من الاعتماد على أي أخبار غير رسمية متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص جدول الامتحانات، مؤكدة أن الجدول الرسمي لم يُعتمد بعد، وسيتم إعلان عبر الموقع الإلكتروني للوزارة فور الانتهاء من إعداده واعتماده بشكل رسمي.

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