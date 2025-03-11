لأداء امتحانات مارس 2025.. المدارس توجه طلاب الثانوية العامة بشحن التابلت

امتحانات مارس 2025.. ألزمت المدارس الثانوية طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بضرورة شحن أجهزة التابلت بالكامل واستقبال جميع التحديثات الإلكترونية والفنية المطلوبة استعدادًا لأداء امتحان شهر مارس إلكترونيًا.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن لاستعداد الطلاب في امتحانات مارس 2025 والتي بدأت بالأمس ولازالت مستمرة حتى الآن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ولجميع المراحل الدراسية حيث يؤديها الطلبة خلال اليوم الدراسي.

امتحانات مارس

مقرر امتحانات مارس 2025

وأكدت مديريات التربية والتعليم أن الأجزاء التي سيؤديها الطلاب في امتحانات مارس 2025 للصفين الأول والثاني الثاني هي التي تم تدريسها خلال شهر فبراير الماضي من العام الحالي.

تقييم امتحانات مارس 2025

حددت وزارة التربية والتعليم آلية توزيع درجات امتحانات مارس وإبريل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحة أن كل فصل دراسي يتضمن اختبارين شهريين حيث ستهدف الاختبار الأول في مارس الأجزاء التي تم تدريسها خلال فبراير، بنسبة 15% من الدرجة الكلية.

أما الاختبار الثاني، فسيُجرى في أبريل المقبل، وسيشمل الأجزاء التي تم تدريسها خلال ذلك الشهر، بنسبة 15% أيضًا من إجمالي الدرجات.

امتحانات مارس

تقييمات امتحانات مارس لصفوف النقل

بدأت تقييمات امتحانات مارس 2025 لصفوف النقل يوم الأحد الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 16 مارس الجاري، حيث أكدت مديريات التربية والتعليم أن توزيع درجات التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي على أساس 100% لكل مادة دراسية أو نشاط تربوي، حيث تم تقسيم الدرجات على النحو التالي:

امتحان الفصل الدراسي الواحد: 30%

اختبار شهري أول: 15%

اختبار شهري ثانٍ: 15%

السلوك والمواظبة: 10%

كراسة الواجب: 10%

الاختبارات الأسبوعية: 20%

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

ستبدأ امتحانات الترم الثاني للمواد غير المضافة يوم 18 مايو لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي، أما الامتحانات الرسمية فستبدأ يوم 24 مايو وتستمر حتى 29 مايو من العام الحالي، أما امتحانات الشهادة الإعدادية فستبدأ في أواخر أو نهاية شهر مايو حتى 5 يونيو 2025.

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