تعليمات جديدة لامتحانات شهر مارس 2025 لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي

تعليمات جديدة لامتحانات شهر مارس 2025 .. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبدء امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث حددت عدة تعليمات وقرارات هامة بشأن سير الامتحانات، التي ستنطلق غدًا الأحد الموافق 9 مارس 2025.

ومن المتوقع أن تكون هناك تعليمات جديدة لامتحانات شهر مارس 2025 باعتبارها جزءًا من النظام التعليمي الحديث الذي يعتمد على التكنولوجيا.

تعليمات جديدة لامتحانات شهر مارس 2025

آلية إجراء الامتحانات

يقدم لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة حول تعليمات جديدة لامتحانات شهر مارس 2025 و تنظيم امتحانات شهر مارس 2025، حيث ستتم الامتحانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بشكل إلكتروني، مع مراعاة بعض الاستثناءات في المدارس غير المجهزة تقنيًا أو التي تواجه مشكلات في الشبكة الإلكترونية. في هذه الحالات، سيتم إجراء الامتحانات ورقيًا.

تفاصيل الامتحانات الإلكترونية

تتكون تعليمات جديدة لامتحانات شهر مارس 2025 خاصة الامتحانات الإلكترونية من جزئين رئيسيين، حيث تم تخصيص 85% من الأسئلة لتكون من نوع اختيار من متعدد، بينما 15% من الأسئلة ستكون مقالية.

وفي حالة حدوث أي مشكلة تقنية أثناء الامتحان، سيتم الانتقال إلى إجراء الامتحان ورقيًا في نفس التوقيت مع تحرير محضر لإثبات الواقعة.

الاستعدادات الفنية للامتحانات

من الضروري أن يتم التنسيق الجيد بين التوجيه الفني ومسئولي التطوير التكنولوجي بالإدارات التعليمية لضمان رفع الامتحانات على المنصات الإلكترونية بشكل سليم، وضمان توافر كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه الامتحانات الإلكترونية.

امتحانات طلاب الدمج

أما بالنسبة لطلاب الدمج، فسيتم إجراء امتحاناتهم ورقيًا وفقًا للمواعيد المحددة لزملائهم من الطلاب، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة.

الاستعدادات للامتحانات في المدارس الحكومية

تولي وزارة التربية والتعليم اهتمامًا كبيرًا بالتأكد من جاهزية المدارس الحكومية لإجراء امتحانات شهر مارس 2025، حيث يتم التأكيد على ضرورة توفر البنية التكنولوجية في المدارس التي تعتمد على النظام الإلكتروني في إجراء الامتحانات، وفي حالة وجود أي خلل تقني أو عدم جاهزية المدارس، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحويل إلى الامتحانات الورقية لضمان سير العملية الامتحانية بشكل طبيعي دون تأثر الطلاب بأي مشكلات قد تطرأ.

تنسيق بين الإدارات التعليمية لضمان سير الامتحانات بسلاسة

من جانب آخر، تسعى الوزارة إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات التعليمية في مختلف المحافظات، بحيث يتم رفع الامتحانات الإلكترونية عبر الأنظمة التقنية المتاحة، مع التأكد من توافر جميع المستلزمات التقنية التي تضمن سير الامتحانات بسلاسة ودون تعطيل.

كما يتم العمل على توفير كل الدعم الفني والإداري للتعامل مع أي طارئ قد يحدث أثناء فترة الامتحانات، مع التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات القانونية في حال حدوث أي مشاكل تقنية تؤثر على سير الامتحانات.

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