تفاصيل إطلاق اختبار SAT الرقمي في مصر.. اعتبارًا من يونيو 2025

إطلاق اختبار SAT الرقمي في مصر.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف، عن استئناف تطبيق اختبار SAT في مصر ابتداءً من جلسة يونيو 2025، بعد توقف دام ثلاث سنوات.

ويمثل إطلاق اختبار SAT الرقمي في مصر نقلة نوعية في العملية التعليمية، حيث يعد الاختبار أحد أهم أدوات قياس استعداد الطلاب للالتحاق بالجامعات.

إطلاق اختبار SAT الرقمي في مصر



يقدم لكم موقع الموجز تفاصيل حول إطلاق اختبار SAT الرقمي في مصر الذي سيُعقد في مراكز الاختبار المعتمدة عبر مصر. من المقرر أن يتم تنظيم الامتحان خلال عطلات نهاية الأسبوع، لتوفير الراحة للطلاب والمشاركين في الاختبار.

مميزات إطلاق اختبار SAT الرقمي في مصر



يُعتبر إطلاق اختبار SAT الرقمي في مصر أكثر سهولة في الأداء والإدارة مقارنة بالإصدار التقليدي، فهو يوفر مزيدًا من الأمان أثناء إجراء الاختبارات، إلى جانب الحفاظ على معاييره الأكاديمية العالية لقياس المعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لدخول الجامعات والاستعداد للمستقبل المهني.

اعتماد عالمي لإطلاق اختبار SAT الرقمي في مصر



يظل اختبار SAT معترفًا به عالميًا، وهو معتمد من قبل العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية حول العالم، بما في ذلك الكليات والجامعات في الولايات المتحدة.

كما أنه معترف به في أكثر من 85 دولة أخرى، ما يجعل منه أداة قياس مهمة للطلاب الراغبين في التقدم للدراسة في الخارج.

إمكانية وصول إطلاق اختبار SAT الرقمي في مصر للطلاب



من المتوقع أن يسهم تطبيق اختبار SAT الرقمي في مصر في تسهيل وصول المزيد من الطلاب إلى الفرص التعليمية العالمية، بفضل الطبيعة الرقمية للاختبار، سيتمكن الطلاب من التقديم في أي من مراكز الاختبار المعتمدة، ما يعزز التوسع في الوصول إلى الطلاب في مختلف الأماكن دون الحاجة للسفر لمسافات طويلة.

تقديم الدعم للطلاب في التحضير



في إطار استعداد الوزارة لتطبيق هذا النظام الجديد، سيتم توفير مصادر تعليمية متنوعة للطلاب للمساعدة في التحضير للاختبار الرقمي.

كما ستقدم وزارة التربية والتعليم العديد من ورش العمل والدورات التدريبية التي تركز على تحسين مهارات الطلاب في مختلف جوانب الاختبار، مما يضمن لهم الاستعداد الكامل لتحقيق أفضل النتائج.

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