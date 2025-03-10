مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل والشهادات

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 رسميًا والتي تشمل جميع الصفوف الدراسية بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى الشهادات الرسمية مثل الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وخاصة مواعيد طلاب الشهادات الإعدادية والثانوية والفنية.

مواعيد امتحانات الترم الثاني

مواعيد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل

أكدت وزارة التربية والتعليم أن مواعيد امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل حيث ستبدأ امتحاناتهم يوم السبت 24 مايو 2025 وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025، وتشمل هذه المرحلة طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية والثانوية

أما مواعيد امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية لتبدأ يوم السبت 31 مايو 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، أما امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، فستنطلق يوم السبت 14 يونيو 2025.

موعد امتحانات الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الدور الثاني، حيث تبدأ لطلاب صفوف النقل يوم السبت 26 يوليو 2025، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني يوم الأحد 3 أغسطس 2025، أما امتحانات الثانوية العامة فستبدأ 16 أغسطس من العام الحالي.

مواعيد امتحانات الترم الثاني

موعد إجازة نهاية العام

بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني سيحصل الطلاب على إجازة نهاية العام الدراسي 2025 وفقًا للجدول الزمني المعلن، وستبدأ إجازة طلاب صفوف النقل يوم الجمعة 30 مايو 2025، بينما يحصل طلاب الشهادة الإعدادية على إجازتهم بداية من يوم الخميس 5 يونيو 2025.

موعد التقييمات النهائية

ومن المقرر عقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي خلال الفترة من الأحد 11 مايو وحتى الخميس 15 مايو 2025، بينما ستجرى التقييمات النهائية لهما في الفترة من الأحد 18 مايو وحتى الخميس 22 مايو 2025.

ودعت وزارة التربية والتعليم الطلاب إلى بدء المراجعة مبكرًا وتنظيم وقت الدراسة بشكل مناسب لتحقيق أفضل النتائج، مشددة على على ضرورة متابعة التحديثات المتعلقة بجداول الامتحانات.

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