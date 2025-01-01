أعلنت المديرية التعليمية بالقاهرة، جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الأول 2025 محافظه القاهره حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 11 يناير الجاري.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الاول 2025 محافظه القاهره حيث بدأ الطلاب يبحثون على الجدول للاستعداد الجيد للامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الأول 2025 محافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الاول 2025 حيث شددت على المدارس والإدارات التعليمية بالالتزام بضوابط الامتحانات والجول كالتالي:

يوم السبت 11 يناير 2025 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الأحد 12 يناير امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الإاثنين 13 يناير امتحان مادة الجبر والإحصاء.

يوم الثلاثاء 14 يناير امتحان مادة اللغة الأجنبية.

يوم الأربعاء 15 يناير امتحان مادة الهندسة.

يوم الخميس 16 يناير امتحان مادة العلوم.

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي

رابط نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي

بعد معرفة جدول امتحانات الصف الثاني الاعدادي الترم الاول 2025 يبحث الطلاب على نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي التي توفرها وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي من هنــــــــــا.

روابط نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول

موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 الجاري لطلاب صفوف النقل والمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ويبدأ جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي بجميع المحافظات بنفس اليوم وتنتهي يوم 16 يناير 2025.

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