جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية بالمحافظات

حددت المديريات التعليمية جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية بجميع المحافظات ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات رسميًا يوم 18 يناير 2025، لذلك يتساءل الطلاب عن مواعيد المواد للاستعداد للامتحانات.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات مثل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمحافظات الأخرى.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجدول كما يلي:

السبت 18 يناير 2025 يبدأ الامتحان بمادة اللغة العربية والخط "مدة الامتحان ساعتان ونصف، مع تخصيص 20 دقيقة للإملاء، يليها امتحان التربية الدينية.

يوم الاثنين 20 يناير 2025 يبدأ الطلاب امتحان الجبر والإحصاء، يليه امتحان الهندسة.

يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 يبدأ الامتحان بمادة اللغة الأجنبية، يليه امتحان الكمبيوتر.

الأربعاء 22 يناير 2025 يبدأ امتحان العلوم، يليه امتحان التربية الفنية.

ويوم الخميس 23 يناير 2025 يبدأ امتحان الدراسات الاجتماعية، يليه امتحان التربية الرياضية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية كالتالي:

تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 في امتحان مادة اللغة الاجنبية والهندسة بزمن ساعتين لكل مادة، ويوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025 في امتحان مادة اللغة العربية والإملاء بزمنة ساعتان ونصف وامتحان مادة التربية الدينية بزمن ساعة ونصف.

و يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 في امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية بزمن ساعتان لكل مادة، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 امتحان مادة العلوم بزمن ساعتين وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بزمن ساعة واحدة فقط، ويوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 في امتحان مادة الدراسات الإجتماعية بزمن ساعتين.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

يبدأ جدول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية يوم السبت 18 يناير 2025في امتحان اللغة العربية، الخط، التربية الدينية.

ويوم الاثنين 20 يناير 2025 في امتحان العلوم، الهندسة.

ويوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في امتحان الدراسات الاجتماعية، التربية الفنية.

ويوم الأربعاء 22 يناير 2025 في امتحان الجبر، الحاسب الآلي.

ويوم الخميس 23 يناير 2025 في امتحان اللغة الأجنبية، التربية الرياضية للمدارس الرياضية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية بالقليوبية

يبدأ جدول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية يوم السبت 18 يناير 2025 في امتحان اللغة العربية “خط وإملاء” ويلي التربية الرياضية.

ويوم الإثنين 20 يناير 2025 يبدأ امتحان الهندسة والدراسات الاجتماعية، أما يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 يؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الدينية

ويوم الأربعاء 22 يناير 2025 يؤدون الطلاب امتحان العلوم والتربية الفنية، ويوم الخميس 23 يناير 2025 امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويمكنك مشاهد الجدول الرسمي بالصورة المرفقة بالأعلى.

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