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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية بالمحافظات

جدول امتحانات الشهادة
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

حددت المديريات التعليمية جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية بجميع المحافظات ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات رسميًا يوم 18 يناير 2025، لذلك يتساءل الطلاب عن مواعيد المواد للاستعداد للامتحانات.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات مثل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية  والمحافظات الأخرى.

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجدول كما يلي:

  • السبت 18 يناير 2025 يبدأ الامتحان بمادة اللغة العربية والخط "مدة الامتحان ساعتان ونصف، مع تخصيص 20 دقيقة للإملاء، يليها امتحان التربية الدينية.
  • يوم الاثنين 20 يناير 2025 يبدأ الطلاب امتحان الجبر والإحصاء، يليه امتحان الهندسة.
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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة

نشرة الموجز التعليمية.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة.. وخطوات تسجيل استماره تانيه ثانوي.. وموعد تسجيل استمارة الثانوية العامة 2025
  • يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 يبدأ الامتحان بمادة اللغة الأجنبية، يليه امتحان الكمبيوتر.
  • الأربعاء 22 يناير 2025 يبدأ امتحان العلوم، يليه امتحان التربية الفنية.
  • ويوم الخميس 23 يناير 2025 يبدأ امتحان الدراسات الاجتماعية، يليه امتحان التربية الرياضية.
قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏مدپریت التربية والتعليم بالقاهرة • العلاقات العامة والإعلام محافقة القامرة مديرية التريية والتعليم إدارة شنون الطلبة والامتحاتات ملاحقات جنول امتحان شهادة إتعلم الدراصسة بمرحلة التطيم الأسلسى الفنصل الدراسي الأول نصف) العلم) للعلم الدراسي ۰۰۲۲/۴ موعد الامتحان زمن الإجابة الاخیر_ة_لاسلاء المادة نصف عان اليوم والتاریخ اللغة الأجنية ساعة ونصف السمت す、プ/ハ/ اللفة العربية والخط الاسلاء التريسة الديئية عنان الاثنین ۰۹/۱/ الهمر والأحصاء اة الترسة الفئية الثااثاء 7、1。/ハ/!1 الکمیوتر وتكتواوجما المعطومات الأريعاء ۰۰۰/۱/۲ الدر سات الإجتماعية الخميس T・r0パハ/r أطيب الأنيات بالتوفیق والنجاح لجميع أبئائتا الطلاب‏'‏
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية بالقاهرة 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية كالتالي: 

تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 في  امتحان مادة اللغة الاجنبية والهندسة بزمن ساعتين لكل مادة، ويوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025 في امتحان مادة اللغة العربية والإملاء بزمنة ساعتان ونصف وامتحان مادة التربية الدينية بزمن ساعة ونصف.

و يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 في امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية بزمن ساعتان لكل مادة، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 امتحان مادة العلوم بزمن ساعتين وامتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بزمن ساعة واحدة فقط،  ويوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 في امتحان مادة الدراسات الإجتماعية بزمن ساعتين.

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 

جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

يبدأ جدول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية يوم السبت 18 يناير 2025في  امتحان اللغة العربية، الخط، التربية الدينية.

ويوم  الاثنين 20 يناير 2025 في امتحان العلوم، الهندسة.

ويوم  الثلاثاء 21 يناير 2025 في  امتحان الدراسات الاجتماعية، التربية الفنية.

ويوم الأربعاء 22 يناير 2025 في  امتحان الجبر، الحاسب الآلي.

 ويوم الخميس 23 يناير 2025 في امتحان اللغة الأجنبية، التربية الرياضية للمدارس الرياضية

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 

 جدول امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية بالقليوبية 

يبدأ جدول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية يوم السبت 18 يناير 2025 في  امتحان اللغة العربية “خط وإملاء” ويلي التربية الرياضية.

ويوم الإثنين 20 يناير 2025 يبدأ امتحان الهندسة والدراسات الاجتماعية، أما يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 يؤدي الطلاب امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الدينية

ويوم الأربعاء 22 يناير 2025 يؤدون الطلاب امتحان العلوم والتربية الفنية، ويوم الخميس 23 يناير 2025 امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويمكنك مشاهد الجدول الرسمي بالصورة المرفقة بالأعلى.

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