جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الأول

أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وفقًا للمواعيد التي حددتها الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بمحافظة القاهرة والجيزة حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عل الجداول بفارغ الصبر للاستعداد لامتحانات نصف العام للعام الدراسي الأول.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي القاهرة

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للفترة الصباحية، والمسائية حيث تبدأ امتحانات الفترة الصباحية يوم السبت 11 يناير 2025 بمادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:30 صباحًا.

ويوم الأحد 12 يناير ينطلق امتحان اللغة الأجنبية من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحًا، ويوم الاثنين 13 يناير 2025 يؤدي الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحًا.

ويوم الثلاثاء 14 يناير يؤدي الطلاب امتحان العلوم من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحًا، أما يوم الأربعاء 15 يناير يؤدي الطلاب امتحان الرياضيات من الساعة 9:00 حتى 11:00 صباحًا.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الفترة المسائية

يبدأ جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بالنسبة للفترة المسائية، يوم السبت 11 يناير، حيث تبدأ جميع الامتحانات في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، وتستمر وفقًا للجدول المحدد لباقي المواد على مدار الأسبوع.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الجيزة

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول حيث تنطلق الامتحانات يوم السبت 11 يناير امتحان اللغة العربية والخط، أما يوم الأحد 12 يناير يؤدون امتحان اللغة الأجنبية.

أما يوم الاثنين 13 يناير يؤدي الطلاب امتحان العلوم، أما يوم الثلاثاء 14 يناير يؤدون امتحان الرياضيات، ويوم الأربعاء 15 يناير امتحان الدراسات الاجتماعية.

اقرأ أيضًا:

طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2025.. الشروط والتسهيلات

تعليمات خاصة بخصوص التابلت لأداء امتحانات نصف العام.. تجربة خاصة بالإسكندرية