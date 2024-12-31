جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 بالجيزة والقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 حيث من المقرر أن تنطلق امتحانات النقل يوم السبت الموافق 11 يناير من العام الجديد وفقًا للمواعيد المحددة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2025 بمحافظة لطلاب ستة ابتدائي الترم الأول حيث ينتظر الطلاب معرفة الجداول للاستعداد الجيد لامتحانات نصف العام الدراسي.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالجيزة

يبدأ جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة يوم السبت 11 يناير 2025، حيث يُعقد امتحان اللغة العربية في الفترة الصباحية من الساعة 8:30 حتى 11:00، وفي الفترة المسائية من الساعة 1:00 حتى 3:30.

وفي اليوم الثاني من جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة يوم الأحد 12 يناير 2025، يُجرى امتحان العلوم في الفترة الصباحية من الساعة 8:30 حتى 11:00، وفي الفترة المسائية من الساعة 1:00 حتى 2:30، بينما يُعقد امتحان التربية الدينية في الفترة الصباحية من الساعة 10:30 حتى 12:00، وفي الفترة المسائية من الساعة 3:00 حتى 4:30.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الفترة الصباحية والمسائية

ويوم الاثنين 13 يناير 2025، يُقام امتحان اللغة الإنجليزية في الفترة الصباحية من الساعة 8:30 حتى 10:00، وفي الفترة المسائية من الساعة 1:00 حتى 2:30 ويوم الثلاثاء 14 يناير 2025، يُعقد امتحان الدراسات الاجتماعية في الفترة الصباحية من الساعة 8:30 حتى 10:00، وفي الفترة المسائية من الساعة 1:00 حتى 2:30، بينما يُجرى امتحان المهارات المهنية في الفترة الصباحية من الساعة 10:30 حتى 12:00، وفي الفترة المسائية من الساعة 3:00 حتى 4:30.

ويوم الأربعاء 15 يناير 2025، يُقام امتحان الرياضيات في الفترة الصباحية من الساعة 8:30 حتى 11:00، وفي الفترة المسائية من الساعة 1:00 حتى 2:30، بينما يُعقد امتحان ICT في الفترة الصباحية من الساعة 10:30 حتى 12:00، وفي الفترة المسائية من الساعة 3:00 حتى 4:30.

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