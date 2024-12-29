موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 رسميًا

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 14 يونيو من العام المقبل حيث لاحظنا خلال الساعات الأخيرة تردد أنباء اعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بشكل رسمي، مما أثار جدلًا واسعًا حول موعد إعلان الجدول.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل إعلان وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة والتي يُقال بأنها ستُعلن قريبًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع الفيسبوك، لذلك سنوضح جميع المعلومات التي رصدنها هنا.

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

في هذا الشأن، قالت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن تحديد موعد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 حتى الآن، مشيرة إلى أن الوزارة لا تخطط حاليًا لمناقشة أو تحديد الجدول، لأن التركيز الحالي ينصب على امتحانات نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

ونصحت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانجراف وراء الشائعات، لافتة إلى أنها ستبلغ الجميع بموعد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 المعتمد حال تحديده من خلال المدارس أو الصفحات الرسمية للوزارة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة أن الوزير شدد على أن امتحانات الثانوية العامة ستطبق على عموم محافظات مصر وليس علي مستوي الإدارات، لافتًا إلى أن جدول امتحانات الثانوية العامة لم يحدد أو اتخذ قرار حتى الآن بموعد اعتماده.

ووفقًا الخريطة الزمنية للعام الدراسي، أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ من يوم السبت 14 يونيو 2025.

جدول امتحانات الثانوية العامة

موعد امتحانات نصف العام 2025

بدأت الدراسة للعام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي في 11 يناير وتستمر لطلاب صفوف النقل حتى 16 يناير أما للشهادة الإعدادي تبدأ من 18 يناير إلى 23 يناير 2025.

ومن المقرر بدء إجازة منتصف العام في 25 يناير 2025، على أن تستأنف الدراسة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من 8 فبراير 2025.

أما امتحانات الترم الثاني فستبدأ في 24 مايو، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في 31 مايو وتبدأ أيضًا امتحانات الثانوية العامة في 14 يونيو 2025.

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