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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

موقع وزارة التربية والتعليم.. تحميل نماذج امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي 2025

نماذج الصف السادس
نماذج الصف السادس الابتدائي

وفرت وزارة التربية والتعليم، نماذج امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي، حيث يمكن الاطلاع عليها ومراجعتها قبل الامتحانات نظرًا لأهمية أسئلتها والتي تأتي معظمها في الامتحان.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على نماذج امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث تُعد هذه النماذج مهتمدة ورسمية ويأتي منها بشكل كبير في الامتحانات.

 نماذج الصف السادس الابتدائي

رابط نماذج امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي

يتوفر رابط  نماذج امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال لينك مخصص يمكنك الدخول عليه من هنــــــــــــا للدخول على جميع المواد.

نماذج الصف السادس الابتدائي

لينك كل مواد نماذج الصف السادس الابتدائي

تتيح جريدة الموجز لينك مباشر لكل مادة في نماذج امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي حيث يمكن للطلاب الحصول على الرابط بصيغة الـ pdf خلال السطور التالية: 

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الآن رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي pdf.. تفاصيل

بالرابط.. نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول

رابط الحصول على نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي 

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي في جميع المواد، حيث يمن مراجعتها قبل التقييم المدئي والنهائي والذي من المقرر أن يبدأ في أواخر الشهر الجاري والتقيمات كالتالي: 

  • نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي اللغة العربية  من هنـــــــا 
  • نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي الإنجليزي  من هنــــــا
  • نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي الرياضيات  من هنـــــــــا 
  • نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي مادة Mathematics من هنــــــــا 
  • نماذج تقييمات الصف الأول الابتدائي مادة Première langue française  من هنــــــــا 

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