متوفر.. لينك تحميل نماذج امتحانات الصف الأول الإبتدائي pdf

يبحث أولياء الأمور عن نماذج امتحانات الصف الأول الإبتدائي pdf التي توفرها وزارة التربية والتعليم لطلاب أولى ابتدائي غبر موقعها الرسمي، لتحضيرهملاسئلة التقييمات الشفوية والتحريرية.

امتحانات أولى ابتدائي

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل الحصول على نماذج امتحانات الصف الأول الإبتدائي pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث تعتمد امتحانات أولى ابتدائي على التقييمات وليس الامتحانات لذلك نعرض لكم روابط تحميل نماذج التقييمات.

نماذج امتحانات الصف الأول الإبتدائي

رابط نماذج امتحانات الصف الأول الإبتدائي

يمكن للطلاب الحصول على على نماذج امتحانات الصف الأول الابتدائي في التقييمات بجمييع المواد من هنـــــــــــــا حيث يمكن العثور عليها بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر بوابة التعليم الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــا.

سيظهر لك عدة اختيارات للحصول على النماذج التي تريدها من المرحلة التعليمية المحددة.

اختيار المرحلة التعليمية والضغط على المرحلة الابتدائية

اختيار السنة الدراسية واختيار الصف الأول الابتدائي أو حسب ما تريد

اختيار الفصل الدراسي والضغط على الفصل الدراسي الأول

الضغط على نوع المحتوى واختيار التقييمات.

نماذج امتحانات الصف الأول الإبتدائي

روابط نماذج امتحانات الصف الأول الإبتدائي

تتيح وزارة التربية والتعليم عبر بوابة التعليم الإلكتروني روابط مباشرة لتحميل نماذج امتحانات الصف الأول الإبتدائي لجميع المواد في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والمواد الأخرى خلال النقاط التالية:

نماذج تقييمات اللغة العربية للصف الأول الابتدائي من هنـــــــا

نماذج تقييمات الإنجليزي للصف الأول الابتدائي من هنــــــا

نماذج تقييمات الرياضيات للصف الأول الابتدائي من هنـــــــــا

نماذج تقييمات Mathematics للصف الأول الابتدائي من هنــــــــا

نماذج تقييمات Première langue française للصف الأول الابتدائي من هنــــــــا

موعد تقييمات الصف الأول الابتدائي

تبدأ موعد تقييمات الصف الأول الابتدائي والثاني الابتدائي يوم 29 ديسمبر وتستمر حتى 5 يناير القادم وتُعد هذه فترة تقييم مبدئي أما فترة التقييم النهائي موعدها يوم 16 يناير حتى 23 يناير 2025.

موعد امتحانات نصف العام

تُعقد متحانات نصف العام الدراسي 2025 يوم 11 يناير وتستمر حتى 23 يناير، وتبدأ الإجازات يوم 25 يناير وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم 6 فبراير القادم 2025.

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