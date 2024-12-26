أتاحت الوزارة نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2025 تتيح للطلاب ميزة المراجعات النهائية قبل امتحانات نصف العام والنهائية.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل الحصول نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2025 بسهولة برابط رسمي مخصص وسريع.

نماذج امتحانات

رابط تحميل نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2025

يمكن للطلاب الحصول على نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2025 من هنـــــــا حيث تتيح الوزارة نماذج الامتحانات للمرحلة الإعدادية والابتدائية والثانوية.

وتتمثل هذه النماذج في امتحانات لجميع الأعوام السابقة والتي تتعلق بالمنهج الدراسي الحالي ونوفر لكم أيضا لينك لكل مرحلة تعليمية.

لينك نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2025

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن نماذج امتحانات موقع وزارة التربية والتعليم 2025 للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية ويمكن الحصول على نموذج كل مرحلة كالتالي:

نماذج امتحانات المرحلة الابتدائية من هنـــــــا

نماذج امتحانات المرحلة الإعدادية من هـنــا

نماذج امتحانات المرحلة الثانوية من هنــــا

امتحانات المرحلة الثانوية

ضوابط امتحانات نصف العام الدراسي 2025

تشمل المواد الدراسية التي درست خلال الفصل الدراسي الأول.

لا يجوز أن تتضمن الأسئلة أي موضوعات أو دروس من الفصل الدراسي الثاني.

لا يجوز أن تتضمن الأسئلة أي موضوعات أو دروس من الفصل الدراسي الثاني. سيتاح للطلاب الوقت الكافي للاستعداد لمراجعة المادة التي درست فقط خلال الفصل الأول.

اتباع النظام التقليدي في امتحانات نصف العام 2025.

يتضمن الامتحان أسئلة متنوعة بين الاختيارات المتعددة، الأسئلة المقالية، أسئلة الفهم.

تتوزع الأسئلة حسب المواصفات الفنية لكل مادة مع مراعاة مستوى الطالب المتوسط في الأسئلة المطروحة.

لا تكون الأسئلة معقدة أو تتطلب من الطلاب حفظ معلومات خارج المنهج.

تبدأ امتحانات نصف العام لصفوف النقل في منتصف يناير 2025، وتستمر وفقًا للجدول الزمني المقرر.

توفير كافة الوسائل اللازمة لتوفير جو امتحاني مناسب.

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والمراقبين خلال أداء الامتحانات.

تطهير قاعات الامتحانات بشكل دوري، وتوفير الكمامات والمعقمات في جميع اللجان.

اتخاذ تدابير للحد من التزاحم داخل المدارس

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