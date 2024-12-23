يتسأل العديد من أولياء الأمور والطلاب عن رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الالكترونية 2025، لمعرفة نتائج التقديم في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ونتائج الطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، وغيرها من الخدمات التعليمة التي تقدمها الوزارة.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية 2025

حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتخصيص رابط موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية، لأتاحه التواصل مع أولياء أمور الطلبة في كافة الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة ويأتي ذلك وذلك في إطار رقمنة خدمات التعليم.

ويوفر الموجز، رابط مباشر لموقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية ، بضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا

موقع وزارة التربية والتعليم

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية 2025

كما يمكن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية، الاستفادة أيضًا من النماذج الاسترشادية للأسئلة امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 في كافة المواد الدراسية للشعبة العلمية والأدبية.

حيث يمكن للطالب الإجابة عنها ومطابقة إجاباته بالإجابات النموذجية لكل نموذج والتي تتيحها الوزارة للطلاب التدريب على نوعية الأسئلة.

خدمات موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية 2025

ويوفر موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية الكثير من الخدمات منها:

الاعلان عن شغل وظائف قيادية

تظلمات الثانوية العامة

نتيجــة الثانويــة العامــــة

التنسيق الالكترونى للصف الاول الثانوى عام-فنى

التقدم لمدارس التدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية

خدمات الدفع الإلكترونى

نتائج القبول للصف الاول الابتدائى ورياض الاطقال

انشاء الحساب الموحد

بوابة مركز المعلومــات

منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية

منصة انا المعلم

نتيجة ابناؤنا فى الخارج

منصة التقدم لإمتحانات الثانوية العامة - الاعدادية

بنك المعرفــة

موقع وزارة التربية والتعليم

استمارة الصف الثالث الإعدادي

ويذكر أن موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية 2025، من الأكثر بحثا عبر جوجل خلال الساعات الماضية، أيضًا حيث يواصل طلاب الصف الثالث الإعدادي لعام 2025 البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم، سواء من أجل تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي أو للحصول على نماذج الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الأول.

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي لعام 2025 قبل انتهاء المدة المحددة، باستخدام الحساب الموحد.

موقع وزارة التربية والتعليم

الجدير بالذكر أن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2025، يبدأ من يوم السبت الموافق 18 يناير المقبل، وتستمر امتحانات نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية حتى الخميس 23 من نفس الشهر.

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