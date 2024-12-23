نماذج امتحان الترم الاول للشهادة الاعدادية.. إليك الرابط

مع اقتراب مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025، يحرص العديد من الطلاب وأولياء الأمور على إجراء مراجعة شاملة من خلال الاطلاع على نماذج امتحان الترم الاول للمواد الدراسية استعدادًا لامتحانات الترم الاول للشهادة الإعدادية.

ويعد الاعتماد على نماذج امتحان الترم الاول الاسترشادية، من أبرز الوسائل التي يستخدمها الطلاب لتحسين مستوى استعدادهم، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط نماذج امتحان نصف العام الشهادة الاعدادية 2025

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم عدد من الطرق، التي تساعد في توفير نماذج استرشادية لكل المواد الدراسية من خلال المنصة الأساسية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى هذه النماذج من خلال اتباع تلك الخطوات:

- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الرابط التالي من خلال الضغط هنـــــــــــــــا.

- ومنها قم بالنقر على أيقونة "المنصات التعليمية".

- ومنها قم باختر "الصف الثالث الإعدادي" من بين الخيارات المتاحة.

- بعدها حدد المادة التي تريد الحصول على نماذج امتحاناتها.

- قم بتحميل النماذج الاسترشادية ومراجعتها جيدًا.

نماذج امتحان الترم الاول للشهادة الاعدادية

تساعد النماذج الاسترشادية في تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة المحتملة في مختلف المواد الدراسية مثل الرياضيات، العلوم، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، كما ان هذا التدريب لا يقتصر على تقديم فكرة عامة عن شكل الامتحانات فحسب، بل يعزز أيضًا من قدرة الطلاب على التكيف مع الأسئلة المتنوعة، مما يساهم في تقليل القلق والتوتر قبل أداء الامتحان.

كما تعتبر هذه النماذج أداة فعّالة ليس فقط للطلاب، بل أيضًا لأولياء الأمور الذين يشاركون في العملية التعليمية من خلال متابعة تحضيرات أبنائهم، حيث يوفرون الدعم النفسي والمادي خلال فترة المراجعة.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي ، فمن المقررأن تبدء امتحانات الشهادة الإعدادية في 18 يناير2025 وتستمر حتى 23 يناير2025، موضحا امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، الخاصة بصفوف النقل، ستُعقد قبل امتحانات المواد الأساسية.

حقيقة تطبيق نظام البوكليت في الامتحانات؟

ومن الجدير بالذكر، أوضحت الوزارة أن تطبيق نظام البوكليت في الامتحانات متروك لكل محافظة وفقًا لظروفها، مؤكدًا أن المواصفات العامة للامتحانات لم تشهد أي تغيير عن العام الماضي.

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