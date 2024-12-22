نماذج امتحان دراسات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024.. إليك الرابط

نماذج امتحان دراسات الصف الرابع الابتدائي.. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير نماذج امتحان دراسات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول لعام 2025 بصيغة PDF عبر موقعها الإلكتروني.

وتهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى دعم الطلاب وأولياء الأمور في التحضير الجيد للامتحانات، وذلك بتوفير نماذج تشمل مجموعة من المواد الدراسية التي يتم تدريسها في هذا العام الدراسي.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة تفاصيل نماذج امتحان دراسات الصف الرابع الابتدائي.

نماذج امتحان دراسات الصف الرابع الابتدائي



نماذج امتحان دراسات الصف الرابع الابتدائي

كما تتضمن هذه نماذج امتحان دراسات الصف الرابع الابتدائي التي تم نشرها مواد: اللغة العربية، التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، الدراسات الاجتماعية، العلوم باللغة العربية، الفرنسية والإنجليزية، بالإضافة إلى مادة الرياضيات التي تتوفر باللغتين الفرنسية والإنجليزية، كما توفر الوزارة نماذج استرشادية في بعض المواد مثل اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، بهدف توجيه الطلاب إلى الطريقة الأمثل للاستعداد للامتحانات.

يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الوزارة المستمر لتحسين العملية التعليمية، وضمان تقديم فرص متساوية لجميع الطلاب لتحقيق التفوق الأكاديمي، يمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميل نماذج امتحان دراسات الصف الرابع الابتدائي بسهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، مما يسهل عليهم الاطلاع على محتوى الامتحانات والتعرف على نوعية الأسئلة المتوقعة.

تحميل نماذج امتحان الصف الرابع الابتدائي الترم الأول

رابط تحميل نموذج امتحان اللغة العربية،ويمكنك الدخول عليك من خلال الضغط هنــــا.

رابط تحميل نموذج امتحان الدراسات، ويمكنك الدخول عليك من خلال الضغط هنــــا.

رابط تحميل نموذج امتحان العلوم، ويمكنك الدخول عليك من خلال الضغط هنــــا.

رابط تحميل نموذج امتحان الرياضيات، ويمكنك الدخول عليك من خلال الضغط هنــــا.

رابط تحميل نموذج امتحان العلوم باللغة الفرنسية، ويمكنك الدخول عليك من خلال الضغط هنــــا.

وفي سياق اخر، تبدأ إجازة نصف العام 2025 في المدارس اعتبارًا من 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين، وبعد انتهاء الإجازة، ينطلق الفصل الدراسي الثاني في 8 فبراير 2025، مما يتيح للطلاب فترة كافية للراحة والتحضير للفصل الجديد.

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