موعد اجازة نصف العام للمدارس والجامعات 2025| إليك التفاصيل

أجازة نصف العام للمدارس والجامعات.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025، حيث قررت أن تبدأ الإجازة يوم السبت 25 يناير 2025، وستشمل الإجازة جميع مراحل التعليم في المدارس الرسمية، والمدارس الخاصة، بما في ذلك المدارس اللغات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد اجازة نصف العام للمدارس و الجامعات 2025

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم، أن مدة الإجازة ستكون أسبوعين فقط، حيث تنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025، موضحة أنه لا توجد أي نية لتغيير هذه المدة، وأن الإجازة ستظل كما هو مقرر.

كما شددت الوزارة، على أنه لن يتم تمديدها بعد هذا التاريخ، وبذلك، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في مصر هذه الإجازة للاستراحة بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2024/2025، وهي فترة تعتبر فرصة لتجديد النشاط والراحة.

موعد اجازة نصف العام للمدارس

اجازة نصف العام الدراسي للجامعات 2025 في مصر

ومن جانبه، حسم المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 في مصر لطلاب الجامعات، حيث تقرر رسميا أن يكون موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 في مصر لطلاب الجامعات من يوم 25 يناير 2025.

خريطة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وكانت حددت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، خريطة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 وإليك التفاصيل:

طلاب الصف الثالث الابتدائي: امتحانات من يوم 11 يناير 2025 حتى يوم 16 يناير 2025.

طلاب الصف الرابع الابتدائي: امتحانات من يوم 11 يناير 2025 حتى يوم 16 يناير 2025.

طلاب الصف الخامس الابتدائي: امتحانات من يوم 11 يناير 2025 حتى يوم 16 يناير 2025.

طلاب الصف السادس الابتدائي: امتحانات من يوم 11 يناير 2025 حتى يوم 16 يناير 2025.

طلاب الصف الأول الإعدادي: امتحانات من يوم 11 يناير 2025 حتى يوم 16 يناير 2025.

طلاب الصف الثاني الإعدادي: امتحانات من يوم 11 يناير 2025 حتى يوم 16 يناير 2025.

طلاب الصف الأول الثانوي: امتحانات من يوم 11 يناير 2025 حتى يوم 16 يناير 2025.

طلاب الصف الثاني الثانوي: امتحانات من يوم 11 يناير 2025 حتى يوم 16 يناير 2025.

الصف الثالث الإعدادي: امتحانات من 18 يناير 2025 حتى 23 يناير 2025.

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