نماذج امتحانات وزارة التربية والتعليم مادة الدراسات الصف الأول الإعدادي 2025

نماذج امتحانات وزارة التربية والتعليم.. يستعد طلاب الصف الأول الإعدادي لخوض امتحاناتهم نصف العام الدراسي 2025، ومن جانبها أتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات من خلال تجميع الأسئلة المتوقعة ومراجعتها بتركيز من أجل تحقيق التفوق والنجاح لطلاب الصف الأول الإعدادي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



نماذج امتحانات وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول الإعدادي 2025

ويمكن لطلاب الصف الأول الإعدادي وأولياء الأمور الاطلاع على نماذج امتحانات وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا.

كما أتاح معلمي المواد المختلفة نشر نماذج تجريبية غير رسمية عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على رأس هذه المواد، مادة الدراسات الاجتماعية، حيث قام المعلمون بتقديم ملخصات شاملة تضم شقي المادة، "الجغرافيا" و"التاريخ"، بما يتماشى مع المناهج المقررة للشهر الجاري.

نماذج امتحان مادة الدراسات لطلاب الصف الأول الإعدادي 2025



أما بالنسبة لنماذج امتحان مادة الدراسات لطلاب الصف الأول الإعدادي 2025 التي نشرها معلمو الدراسات الاجتماعية، فقد تم تصميمها وفقًا للمواصفات التالية:

- السؤال الأول: أكمل النقاط بناءً على خريطة توضيحية مرفقة بالامتحان.

- السؤال الثاني: اختيار من متعدد.

- السؤال الثالث: تحديد مدى صحة العبارة، إما صحيحة أو خاطئة.

خطوات تحميل نماذج وزارة التربية والتعليم للصف الأول الإعدادي 2025

يُمكن تحميل نماذج الوزارة للصف الأول الإعدادي 2025 عبر اتباع الخطوات التالية:

اولا عليك الدخول إلى بوابة التعليم الإلكتروني.

ومنها عليك تحديد المرحلة الدراسية: الإعدادي.

بعد ذلك قم بتحديد السنة الدراسية: “الصف الأول الإعدادي”.

تحديد الفصل الدراسي: “الأول”، عد ذلك عليك تحديد نوع المحتوى “نماذج اختبارية”.

وبعدها عليك تحديد المادة الدراسية من أيقونة “المواد”، ومن ثم الضغط على أيقونة "بحث".

بعد ذلك اضغط على خانة "تحميل النموذج"، وسوف يظهر لك "ملف النموذج"، ومن ثم قم بالضغط على علامة التحميل “download” الموجودة أعلى الصفحة، ومنها قم بحفظ الملف على الجهاز.

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