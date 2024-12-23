وزير التعليم: ضرورة عودة اختبار "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية عودة اختبار "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر وذلك خلال اجتماع عقد مع مسئولي مؤسسة "College Board".

تفاصيل اجتماع وزير التربية والتعليم ومؤسسة College Board

تفاصيل الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس وجمع بين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومسئولي المؤسسة يرصده الموجز في التقرير التالي.

خلال الاجتماع وجه عبداللطيف دعوة لعودة اختبار "SAT" لطلاب الدبلومة الأمريكية في مصر مع التأكيد على أهمية عقد اختبارات دولية رقمية بآليات دقيقة لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وزير التربية والتعليم

ولفت الوزير إلى أنه عقد اجتماعًا مع مسئولي المؤسسة المعنية بتنظيم هذا الاختبار على مستوى العالم، لمناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان دقة تنفيذ الاختبارات إلكترونيًا، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقال وزير التربية إن اختبار "SAT"، المعتمد دوليًا، يمثل جزءًا أساسيًا من نظام القبول في الجامعات.

وأشار إلى أنه حيث تحتسب نتائجه كنسبة من مجموع الطالب المؤهل لدخول الجامعة.

وأكد الوزير أن العودة لتطبيق الاختبار كانت ضرورية، بجانب الاختبار البديل "EST"،على أن يبدأ العمل به مجددًا في يونيو المقبل أو مع بداية العام الدراسي الجديد لشهادة الدبلومة الأمريكية.

وقال الوزير إن مصر تسعى لأن تكون جزءًا من المنظومة العالمية التي تطبق اختبار "SAT".

وأشار إلى أن الكوليدج بورد هي الجهة المسئولة عن اعتماد دخول الجامعات في أمريكا، وكذلك في العديد من الدول الأخرى.

حضر الاجتماع الدكتور ماثيو تشوفانك، مدير فريق "College Board" الدولي لمنطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، والسيد روبن هاروتونيان ممثل السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وأعرب الوزير عن تقديره للدور الذي تضطلع به مؤسسة "College Board" في توفير اختبارات دولية موحدة.

ما هو اختبار sat؟

اختبار موحد يقيّم مدى استعداد الطلاب للالتحاق بالجامعات والكليات في الولايات المتحدة وكندا.

يركز الاختبار على مهارات القراءة والكتابة والرياضيات الأساسية التي اكتسبها الطالب خلال سنوات دراسته الثانوية.

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