مواعيد إجازة نصف العام الدراسي 2025.. ما يجب أن تعرفه

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد عقد امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2024-2025 لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية، وذلك لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من الاستعداد الجيد لها ومنذ ذلك وارتفعت معدلات البحث عن موعد الإجازة وأنتهاء الأمتحانات .

وفيما يلي سيعرض لكم الموجز التفاصيل .

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتبدأ الإجازة من يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025. ثم يعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت 8 فبراير2025.

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2025 لصفوف النقل

وتنتهي إجازة نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم الخميس الموافق 6 فبراير، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 8 فبراير.

موعد إجازة نصف العام 2025 للجامعات

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب الجامعات والمعاهد، من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر إجازة نصف العام 2025 لطلاب الجامعات والمعاهد حتى يوم الخميس الموافق 6 فبراير المقبل.

الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2025

وطبقًا للخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي 2024-2025، تبدأ الدارسة بالفصل الدراسي الثاني لطلاب الجامعات والمعاهد، من يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة 16 أسبوعًا.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل

والجدير بالذكر، أن المدارس تبدأ في عقد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، وتستمر امتحانات الترم الأول 2025 حتى يوم الخميس 16 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 للشهادة الإعدادية

بينما تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 18 يناير، وتسمر امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الترم الأول 2025 في الجامعات

بينما تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب الجامعات، من يوم السبت الموافق 4 يناير، وتستمر حتى الخميس 23 من نفس الشهر، وتُعلن كل كلية على حدى جدول امتحانات الترم الأول 2025 الخاص بها، حيث يتم عقد امتحانات الترم الأول 2025 للطلاب على حسب طبيعة كل كلية.

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