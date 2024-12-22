تعرف على تفاصيل جدول امتحانات الشهادة السودانية 2025

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2025.. تعد الشهادة السودانية من أهم المراحل التعليمية التي ترسم ملامح مستقبل الطلاب الأكاديمي في السودان، مما يجعلها محط اهتمام كبير لدى الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

ومع التحديات التي شهدها العام السابق، من تأجيل الامتحانات بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية، عاد الاهتمام مجددًا بـ جدول امتحانات الشهادة السودانية 2025.

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2025

ويستعرض الموجز، فيما يلي أبرز التفاصيل المتعلقة بمواعيد جدول امتحانات الشهادة السودانية 2025 باعتبارها من المراحل المهمة لهؤلاء الطلاب.

موعد امتحانات الشهادة السودانية 2025

وبناءً على ذلك، وفيما يتعلق بـ جدول امتحانات الشهادة السودانية 2025، فقد أعلنت وزارة التربية السودانية عن بدء امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024/2025، على أن تستمر الامتحانات حتى شهر فبراير 2025.

وتأتي هذه المواعيد بعد فترة من الترقب والتوتر بسبب تأجيل امتحانات العام الماضي، وهو ما يستدعي من الطلاب الاستعداد الجيد لهذه المرحلة المهمة.

امتحانات الشهادة السودانية 2025

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2025

ويتمثل جدول امتحانات الشهادة السودانية 2025 في الآتي:

السبت 28 ديسمبر 2025:

مادة التربية الإسلامية.

الفنون (جلسة ثانية).

الأحد 29 ديسمبر 2025:

علوم الحاسوب.

الإثنين 30 ديسمبر 2025:

الأحياء.

العلوم الهندسية.

الثلاثاء 31 ديسمبر 2025:

الجغرافيا.

العلوم الأسرية.

الخميس 2 يناير 2026:

الكيمياء.

الدراسات الإسلامية.

أدب إنجليزي.

السبت 4 يناير 2026:

اللغة العربية.

الأحد 5 يناير 2026:

الفيزياء.

التاريخ.

الإثنين 6 يناير 2026:

اللغة الفرنسية.

الثلاثاء 7 يناير 2026:

الرياضيات الأساسية.

الرياضيات المتخصصة.

الأربعاء 8 يناير 2026:

اللغة الإنجليزية.

توصيات للطلاب وأهمية الاستعداد المسبق

وتُعد هذه المرحلة فرصة للطلاب لتعويض ما فاتهم في الأعوام السابقة، خاصة مع أهمية الشهادة السودانية كمعيار للانتقال إلى مراحل التعليم العالي، لذا تنصح الوزارة الطلاب بالالتزام بالمنهج الدراسي، ووضع خطة مراجعة شاملة، خاصًة بعد الإعلان عن جدول امتحانات الشهادة السودانية 2025، والاستفادة من هذه الفترة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

استقرار العملية التعليمية: خطوة نحو المستقبل

رغم التحديات التي مر بها السودان، تسعى وزارة التربية إلى ضمان سير العملية التعليمية بشكل منظم، ما يعكس التزامها تجاه الطلاب والمجتمع التعليمي، وذلك بعد أن حددت جدول امتحانات الشهادة السودانية 2025، وهي ليست مجرد اختبار أكاديمي، بل هي خطوة نحو بناء مستقبل أفضل للطلاب والوطن.

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