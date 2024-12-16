أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية موعد امتحانات الشهادة السودانية للدفعات المؤجلة، حيث يترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان المواعيد الرسمية للشهادة السودانية لعام 2024-2025.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024-2025 للدفعات المؤجلة أيضًا حيث شهدت السودان في السنوات الأخيرة اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى تأجيل الامتحانات لعدة مراحل تعليمية.

موعد امتحانات الشهادة السودانية

موعد امتحانات الشهادة السودانية

حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الشهادة السودانية للدفعات المؤجلة حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت، 28 ديسمبر 2024، وتستمر حتى 8 يناير 2025، أمل للدفعات الحالية من المقرر أن تبدأ الامتحانات في فبراير 2025.

إجراءات امتحانات الشهادة السودانية

تلتزم الوزارة بتنظيم جدول امتحانات الشهادة السودانية بما يضمن حقوق الطلاب ويوفر الوقت الكافي للاستعداد.

الامتحانات تشمل جميع المواد المقررة للتخصصات الأدبية والعلمية.

تعمل الوزارة على توفير بيئة مناسبة لسير الامتحانات بسلاسة، مع تنظيم فترات مختلفة للمواد.

طريقة التسجيل الإلكتروني في امتحانات الشهادة السودانية

أتاحت وزارة التربية والتعليم السودانية خدمة التسجيل الإلكتروني لامتحانات الشهادة السودانية لتسهيل الإجراءات، وفق الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية من هنا.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

اختيار المحافظة والمدرسة التابع لها الطالب.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة في الاستمارة.

مراجعة البيانات وإرسال الطلب.

موعد امتحانات الشهادة السودانية

خريطة العام الدراسي الحالي بمصر

بدأ العام الدراسي 2024-2025 في 21 سبتمبر 2024، ويستمر حتى 5 يونيو 2025، موزعًا على 35 أسبوعًا، تشمل الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وفقًا للجدول الزمني الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم.

تفاصيل الفصل الدراسي الأول

البداية: 21 سبتمبر 2024.

امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني: 8 يناير 2025.

امتحانات النقل: تبدأ في 11 يناير 2025.

امتحانات الشهادة الإعدادية: تنطلق في 18 يناير 2025.

نهاية الفصل الأول: 23 يناير 2025، بانتهاء جميع الامتحانات.

إجازة نصف العام الدراسي تبدأ من 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025، وتتيح للطلاب والمعلمين فترة راحة قبل استئناف الدراسة.

تفاصيل الفصل الدراسي الثاني

البداية: 8 فبراير 2025.

البرنامج العلاجي بمدارس الجدارات: يبدأ في 12 أبريل 2025 لتحسين مخرجات التعليم.

امتحانات صفوف النقل: تنطلق في 24 مايو 2025.

امتحانات الجدارات بمدارس التعليم الفني: تبدأ في 3 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية: تنطلق في 31 مايو 2025.

امتحانات الثانوية العامة: تبدأ في 14 يونيو 2025.

نهاية الفصل الثاني: 5 يونيو 2025.

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