رفض الإجازة رغم مرضه.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتور مصطفي مدبولي

تعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لوعكة صحية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي. وذلك من خلال أصابته بدوار شديد كاد أن يفقده توازنه في أثناء المؤتمر الصحفي اليوم، وذلك إثر تعرضه لنزلة برد شديدة خلال اليومين الماضيين، بحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء

وكشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل حالته الصحية حيث أشاد بشخصية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في المؤتمر الصحفي.

وسيعرض لكم الموجز التفاصيل من خلال هذا التقرير .

وأوضح خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" أن الدكتور مدبولي تعرض لدوار خلال المؤتمرالصحفي لكنه استمر في إكمال المؤتمر على الهواء، مما يعكس التزامه الكبير بعمله ومسؤولياته.

وقال موسي "ألف سلامة يا دكتور مصطفى، إن شاء الله ترجع أحسن وأفضل، وأنه تعرَّض لوعكة صحية بسبب نزلة برد شديدة".

وأكمل بأن رئيس الوزراء رفض الحصول على راحة، وأكتفي بأخذ عدة أدوية ومضادات حيوية، وغادر مكتبه بالأمس فى وقت متأخر، ثم عاد فى الصباح الباكر، لعقد عدة اجتماعات قبل اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما تسبب فى الإجهاد الشديد، وحالة الدوار التى أصابته لدقائق.

وأشار موسى إلى أن العمل الحكومي لا يعرف الرفاهية، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي حريص على تسريع وتيرة الإنتاج ومناقشة وجهات النظر المختلفة، بالإضافة إلى زياراته الميدانية المتكررة للمشروعات في المحافظات للاطلاع على مستجدات العمل ومتابعة أحوال المواطنين.

وتابع حديثه بالإشادة بشخصية رئيس الوزراء، واصفًا إياه بأنه رجل دقيق ومتابع جيد لقضايا الناس واحتياجاتهم، ومثال للالتزام والتفاني في أداء المسؤوليات.

استضافة قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

وأكد موسى أن مصر تستعد غدًا لاستضافة قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية مع الدول الأعضاء.

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