تفاصيل الحالة الصحية للدكتور مدبولي بعد إصابته بالدوار

شهد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حادثة طارئة حيث تعرض لدوار مفاجئ استمر لبضع دقائق، قبل أن يستعيد عافيته ويواصل فعاليات المؤتمر بشكل طبيعي.

إجهاد متواصل وراء الوعكة الصحية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي يعاني من إرهاق شديد نتيجة لضغط العمل المستمر.

وأوضح أن رئيس الوزراء أصيب بنزلة برد حادة قبل أيام، لكنه أصر على متابعة مهامه اليومية دون راحة، رغم تناوله للأدوية والمضادات الحيوية.

وأشار الحمصاني إلى أن جدول عمل رئيس الوزراء كان مكثفًا خلال الأيام الماضية، حيث غادر مكتبه في وقت متأخر من الليل، ليعود صباحًا لعقد سلسلة من الاجتماعات قبل بدء اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما أدى إلى حالته الصحية الطارئة.

طمأنة على حالة رئيس الوزراء

أكد الحمصاني أن حالة الدكتور مصطفى مدبولي مستقرة الآن، حيث تجاوز الدوار الذي أصابه خلال المؤتمر الصحفي.

وأضاف أن رئيس الوزراء يواصل اليوم باقي اجتماعاته كالمعتاد، مطمئنًا الجميع على استقرار وضعه الصحي.

رئيس الوزراء يعقد مؤتمره الصحفي الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة

في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمره الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

مدبولي

تعاون مع وزير الصحة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي المؤتمر بالترحيب بالحضور من ممثلي وسائل الإعلام، مُعربًا عن سعادته بوجود الدكتور خالد عبد الغفار إلى جانبه في هذا الحدث.

وأكد رئيس الوزراء على حرصه الشديد على أن يشارك الوزير عبد الغفار في تقديم أبرز المستجدات المتعلقة بوزارة الصحة، موضحًا أهمية عرض المبادرات الرئاسية التي تم إنجازها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ملف الأدوية وما تحقق في هذا المجال، لطمأنة المواطنين بشأن تطورات الأوضاع الصحية في ظل التحديات الاقتصادية الأخيرة.

رئيس الوزراء يتابع الأحداث الإقليمية والعالمية عن كثب

تحدث الدكتور مدبولي عن الوضع الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ما شهدته المنطقة من تسارع في الأحداث والفعاليات خلال الأسبوع الجاري.

كما تطرق إلى التغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها المحتملة، مؤكدًا على أهمية متابعة هذه التفاعلات والتطورات العالمية في ضوء المتغيرات الجيوسياسية الحالية.

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